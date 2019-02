Chứng khoán chiều 22/2: VN-Index để mất mốc 990 điểm

Đà suy yếu không cản nổi của VHM, MSN và VIC chiều nay đã vô hiệu hóa gần hết mức tăng của các trụ khác. VN-Index tụt dần trong phiên chiều và đến cuối ngày đã xuống dưới ngưỡng 990 điểm.

Nguyên nhân chính của nhịp trượt chiều nay là cả 3 trụ nói trên đều yếu thêm. Tuy nhiên cũng phải nhắc tới đà thoái lui của cả VCB lẫn GAS, hai hi vọng lớn nhất còn sót lại. CTG và VRE cũng trượt dần về cuối phiên.

Đà rơi của VHM là đáng chú ý nhất. Vài phút đầu phiên chiều VHM nhảy lên 94.800 đồng nhưng sau đó giảm liên tục. Cuối phiên VHM đóng chỉ còn 93.100 đồng, tức là trượt giảm thêm 1,8% nữa, nâng tổng mức giảm cả ngày lên 3,72%. VIC chiều nay trượt từ 117.800 đồng xuống 117.000 đồng, giảm chung cuộc 1,18% so với tham chiếu. MSN chủ yếu giảm sốc lúc đóng cửa, mất 1,45%. Ba cổ phiếu này giảm quá mạnh đã bốc hơi trên 18.000 tỷ đồng vốn hóa.

Trong khi đó lực tăng của các trụ quan trọng trong phiên sáng lại không được mạnh. VCB, GAS, CTG, VRE yếu hơn phiên sáng làm giảm lực đỡ. Chỉ 3 cổ phiếu trụ giảm nói trên đã gần như vô hiệu hóa toàn bộ mức tăng của VCB, GAS, CTG, VRE và HPG cộng lại. VN-Index vẫn còn tăng hơn 1 điểm là có phần may mắn.

VN30-Index chốt phiên tăng 0,37% nhờ giảm được phần nào sức nặng của VHM đồng thời tận dụng được sức mạnh của HPG, VJC và TCB. Độ rộng của rổ vẫn khá tốt với 17 mã tăng/12 mã giảm. Nhìn chung blue-chips vẫn đủ sức giữ nhịp cho chỉ số dù không thể tạo đà tăng mạnh như những phiên trước.

Thanh khoản chiều nay suy yếu nhẹ. Hai sàn khớp 2.003 tỷ đồng, giảm 28% so với phiên sáng và giảm khoảng 13% so với chiều hôm qua. Trong đó suy giảm nhiều nhất lại chính là rổ Vn30, giảm 39% so với buổi sáng. Lực cầu khá đuối ở các blue-chips cũng là nguyên nhân khiến đa số cổ phiếu mất độ cao. So với phiên sáng, Vn30 có 19 cổ phiếu tụt giá, chỉ 7 mã tăng thêm.

VN-Index chốt phiên chỉ còn 988,91 điểm, tăng 0,14% so với tham chiếu. Dù vậy đây vẫn là phiên tăng thứ 5 trong tuần và tổng mức tăng là trên 38 điểm. Như vậy chỉ trong 2 tuần đầu tiên thị trường giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, VN-Index đã tăng tổng cộng 80,24 điểm.

Khối ngoại bất ngờ giảm giao dịch đáng kể hôm nay và mua ròng cũng chỉ còn chưa tới 50 tỷ đồng hai sàn. Trên HSX khối này giảm mua tới 33% so với hôm qua, đạt 660,7 tỷ đồng trong khi bán ra 628,6 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 26,2 tỷ đồng, bán ra 17,4 tỷ đồng.