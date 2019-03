Chứng khoán chiều 22/3: VHM bay cao, VN-Index vẫn lỗi hẹn mốc 990

Phiên chiều thị trường mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng, nhờ đà đi lên chậm mà khá chắc ở các blue-chips. VHM nổi bật chiều nay khi có đột biến tăng, đẩy VN-Index lên sát đỉnh phiên sáng.

Chỉ số đóng cửa vẫn chưa thể nào chạm tới ngưỡng 990 điểm, mới dừng ở 988,71 điểm. Tuy nhiên so với phiên sáng, VN-Index đã tăng thêm 0,43% nữa, mở rộng mức tăng so với tham chiếu lên 0,71%. Vn30-Index kém hơn, đóng cửa chỉ tăng 0,48%, thay đổi không nhiều so với phiên sáng.

Các blue-chips cũng vẫn là động lực kéo chỉ số lên trong phiên chiều, nhưng tác động tới mỗi chỉ số là khác nhau. VHM quá mạnh và VN-Index hưởng lợi lớn nhất, trong khi Vn30-Index không rõ bằng. VHM đã đột biến tăng thêm 1.600 đồng so với cuối phiên sáng, tương đương 1,79%. Cổ phiếu này chốt phiên tăng 3,29%.

VIC, VJC, SAB và GAS cũng là các blue-chips khá mạnh: VIC tăng thêm 600 đồng so với phiên sáng, chốt tăng 1,37%. VJC tăng thêm 900 đồng, chốt tăng 0,34%. SAB tăng thêm 2.000 đồng, chốt tăng 0,64%. GAS tăng thêm 800 đồng, chốt tăng 0,91%. Rổ VN30 ghi nhận 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 8 mã tụt giá. Độ rộng của VN30 lúc đóng cửa là 19 mã tăng/6 mã giảm. Độ rộng HSX cũng là 155 mã tăng/138 mã giảm. Nhìn chung độ rộng đã cải thiện đáng kể.

Thất vọng nhất có lẽ là các cổ phiếu ngân hàng. Nhóm này chiều nay hầu như không có tiến triển nào rõ rệt, đa số chỉ tăng thêm 1-2 bước giá rất nhỏ. Đóng cửa cũng chỉ có CTG tăng 1,81% là mạnh, còn lại VCB tăng 0,45%, STB tăng 0,4%, MBB tăng 0,44%, BID tăng 0,86% còn VCB, TCB, HDB chỉ tham chiếu.

Nếu tính tổng thể cả phiên hôm nay thì động lực giúp VN-Index phục hồi mạnh nhất cũng chỉ là VIC và VHM. Khoảng 3 điểm trong tổng số 6,9 điểm tăng của VN-Index hôm nay là từ hai mã này. Vốn hóa gia tăng của VIC và VHM tới trên 14.800 tỷ đồng, gần gấp đôi mức tăng vốn hóa của 6 cổ phiếu mạnh nhất kế tiếp là GAS, CTG, VRE, VCB, SAB và BID.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản chiều nay hơi kém, hai sàn chỉ khớp thêm 1.544,6 tỷ đồng, giảm 29% so với phiên sáng. Điều này khiến tổng giá trị khớp hôm nay vẫn giảm 14,4% so với phiên trước.

Giao dịch ở nhóm VN30 phiên chiều thậm chí chỉ đạt 624,9 tỷ đồng, chiếm chưa tới 48% thanh khoản sàn HSX. Sáu tuần trở lại đây chưa có hôm nay thanh khoản vào VN30 buổi chiều lại kém như vậy. Nếu không có ROS (giao dịch 109 tỷ đồng) thì thanh khoản của rổ này còn kém nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch đột biến nhưng qua thỏa thuận nhiều. Tính chung khoảng gần 614 tỷ đồng được bơm ròng vào thị trường. Trong số này có 360,9 tỷ đồng là thỏa thuận 19,83 triệu CDN trên sàn HNX. Cụ thể, Sàn HSX được mua 1.200,8 tỷ đồng, bán ra 1003,1 tỷ đồng. Sàn HNX mua 417,9 tỷ đồng, bán 1,9 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là CDN, PVS, HPG, CII, GEX, CTG, KBC, PVD, BWE, VIC, VHM, GAS, STB, PLX, HDB. Phía bán ròng có DXG, POW, VCB, VRE, SSI, NBB, VJC.