Chứng khoán chiều 22/6: Blue-chips bay cao

Chiều nay là phiên của các blue-chips. Đồng loạt các mã vốn hóa lớn phục hồi và tăng ngoạn mục đã đưa VN-Index vọt lên 983,17 điểm lúc đóng cửa, tăng 1,42%.

Đã không có thêm hoạt động xả hàng nào lớn ở phiên chiều và cổ phiếu đồng loạt đi lên cao hơn. Thanh khoản chiều nay có tăng gần 16% so với chiều hôm qua nhưng cũng chỉ xấp xỉ phiên sáng. Tuy nhiên cổ phiếu thì mạnh hơn nhiều.

Riêng rổ VN30 chỉ có 7 mã tụt giá, trừ VIC, GAS và ROS, còn lại đều ít quan trọng. VIC tụt nhẹ 200 đồng so với phiên sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 0,97%. GAS tụt mất 1.200 đồng, chốt chỉ tăng được 1,8% so với tham chiếu. ROS rất kém, giảm thêm 450 đồng so với phiên sáng và đóng cửa ở giá sàn. Ngoài ra có thể kể tới VHM mất thêm 400 đồng, đóng cửa giảm 0,7%.

Số còn lại đa số là tăng mạnh. So với phiên sáng, HPG tăng cao hơn 2,48%, MSN tăng 2,4%, MBB tăng 2,57%, VCB tăng 2,8%, CTG tăng 1,17%. TCB cũng tăng được 600 đồng, thu hẹp mức giảm xuống còn 0,21% so với tham chiếu.

Với số lớn cổ phiếu có cải thiện so với phiên sáng, không có gì khó khăn để VN-Index bay cao hơn trong chiều nay. Thậm chí thị trường tăng giá khá nhanh và mạnh ở nửa sau của phiên chiều, khi áp lực bán giảm đi đáng kể.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,81% mạnh hơn VN-Index và độ rộng rất tốt với 22 mã tăng/5 mã giảm. Trong 22 mã tăng thì 21 mã tăng trên 1%. Đó mà mức tăng rất ấn tượng ở phiên mà rất nhiều nhà đầu tư lo sợ lượng hàng bắt đáy về xả ra sẽ dìm chết thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên mua tưng bừng ở các blue-chips. Riêng nhóm Vn30 được giải ngân tới 501 tỷ đồng (tính cả thỏa thuận) và chỉ bán ra 346,7 tỷ đồng. Trên toàn sàn HSX, khối ngoại mua 756,9 tỷ đồng, bán ra 560,7 tỷ đồng. Trên HNX, khối này mua 23,7 tỷ đồng, bán ra 63,7 tỷ đồng.

Như vậy nếu hôm qua là phiên đảo chiều mua ròng đầu tiên của khối ngoại thì hôm nay là phiên tăng mức độ mua ròng. Rót vốn nhiều nhất là các blue-chips: VNM 69,9 tỷ, HPG 46,3 tỷ, GAS 27,7 tỷ, VCB 21,4 tỷ, SSI 19,9 tỷ, VJC 16,1 tỷ, HDB 13,1 tỷ, DXG 12,1 tỷ. Phía bán ròng có VIC -16 tỷ, MSN -13,6 tỷ, VRE -12,7 tỷ.