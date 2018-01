Chứng khoán chiều 24/1: Bán mạnh hơn, HNX đỏ

Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới HNX-Index chiều nay thì chỉ còn SHB và PVI tăng giá. Chỉ số đóng cửa đã lâm vào vùng giá đỏ.



HNX-Index chốt phiên giảm 0,05% so với tham chiếu, tức là giảm đáng kể từ mức tăng 0,54% cuối phiên sáng. Nếu so với đỉnh cao đầu phiên thì chỉ số đóng cửa còn rớt tới 1,32%.

Trong số các cổ phiếu trụ lớn nhất HNX, chỉ có PVI diễn biến tích cực hơn ở phiên chiều. Cổ phiếu này đóng cửa tăng tới 6,67% so với tham chiếu, trong khi cuối phiên sáng đang giảm 1,16%.

Nguyên nhân giúp PVI tăng tốt mà sức cầu mạnh lên đáng kể. Phiên sáng PVI giảm mạnh vì gần như không có cầu, thanh khoản chưa tới 1,5 tỷ đồng giá trị. Trong khi đó, buổi chiều PVI giao dịch gần 35,8 tỷ đồng giá trị.

Trong 3 cổ phiếu lớn còn lại, SHB chốt phiên tăng 0,85% so với tham chiếu nhưng thực ra là yếu đi vì chốt phiên sáng cổ phiếu này đang tăng 1,69%. ACB đóng cửa đã giảm 0,72% khi cuối phiên sáng tăng 0,48%. PVS đóng cửa giảm 0,32%, cuối phiên sáng tăng 0,96%.

Độ rộng của HNX lúc đóng cửa cân bằng với 93 mã tăng/95 mã giảm nhưng rổ HNX30 yếu đi rõ với 11 mã tăng/14 mã giảm. Tuy nhiên, chỉ số HNX30 vẫn đóng cửa tăng nhẹ 0,02%.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HNX phiên chiều 438,5 tỷ đồng, giảm gần 9% so với chiều hôm qua và cả phiên giảm 21%. Tuy thế trong 7 cổ phiếu chiếm tới 73% giá trị phiên chiều, phần lớn là giảm giá so với phiên sáng và giảm giá so với tham chiếu. Chỉ có 2/7 mã tăng là SHB và PVI.

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên sau 4 phiên bán ròng đã quay ra mua ròng trên HNX. Cụ thể, tổng giá trị mua đạt 40,9 tỷ đồng, bán ra đạt 22,2 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng chỉ có 3 cổ phiếu được mua ròng chủ đạo là VCG, PVS và VGC. Phía bán chỉ có SHB là đáng kể.