Chứng khoán chiều 24/12: MSN tăng kỷ lục, BID có đóng cửa có đỉnh lịch sử mới

Nhịp phục hồi khá mạnh trong suốt cả phiên chiều nay chỉ chút xíu nữa là thành công, khi VN-Index thiếu đúng 0,55 điểm là quay về tham chiếu. Tính về điểm số, chỉ cần có thêm vài chục cổ mua ở SAB mữa là đủ.

Dẫn dắt nhịp phục hồi chiều nay vẫn là nhóm cổ phiếu blue-chips. Rổ VN30 ghi nhận 21 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. VN30-Index chốt ngày đã tăng 0,19% nhưng chưa thể kéo nốt VN-Index xanh. Độ rộng của rổ là 15 mã tăng/12 mã giảm trong khi cuối phiên sáng là 9 mã tăng/16 mã giảm.

Tính về mức độ phục hồi, VIC và VHM là hai mã có công lớn nhất. Tuy đóng cửa VIC còn giảm 0,17%, VHM giảm 0,12% so với tham chiếu, nhưng cả hai mã này đã tăng riêng chiều nay 1000 đồng và 900 đồng. Hai trụ lớn này giảm sức ép đã tạo điều kiện tốt cho VN-Index hình thành sóng đi lên.

Tính về mức tăng thêm, MSN là cổ phiếu mạnh nhất khi lên cao thêm 1.500 đồng nữa so với phiên sáng. Chốt phiên sáng cổ phiếu này đã tăng 2,71% so với tham chiếu, đóng cửa tăng tới 5,62%. Hôm nay là phiên tăng ấn tượng nhất của MSN trong cả năm 2019 và là phiên tăng vượt 5% thứ hai trong năm, sau ngày 12/12 vừa qua (tăng 5,03%).

Cổ phiếu này nhận được lực mua tốt của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Riêng chiều MSN khớp thêm 550.180 cổ phiếu trị giá 30 tỷ đồng thì khối ngoại mua chiếm hơn 36%. Hôm nay khối ngoại cũng bất ngờ mua ròng trở lại với MSN.

Nhóm ngân hàng phục hồi không mấy ấn tượng, phần lớn đã có diễn biến hồi từ sáng. BID chỉ đi cao thêm 300 đồng nữa, đóng cửa tăng 0,34%. Tuy nhiên chừng đó là đủ để BID xác lập giá đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới, vượt qua đỉnh hồi đầu tháng 4/2018. Dù vậy nếu tính theo giá cao nhất thì BID vẫn chưa vượt qua được.

Ngược lại, VCB khá thất vọng, nhích thêm được 100 đồng chiều nay và vẫn đóng cửa dưới tham chiếu 0,99%. VCB lấy đi 1 điểm từ VN-Index, trở thành gánh nặng chính của chỉ số. Các mã ngân hàng khác tăng khá yếu: CTG tăng 0,24%, EIB tăng 0,58%, duy nhất HDB tăng 1,9%. Cò lại MBB giảm 1,43%, TCB giảm 0,43%, STB giảm 0,98%, VPB giảm 0,26%.

Tuy nhiên đáng tiếc nhất là SAB, đóng cửa giảm 0,68%. Trong khi các cổ phiếu khác phục hồi tăng dần trong buổi chiều thì SAB lại giảm mất 200 đồng so với cuối phiên sáng. Đóng cửa SAB hoàn toàn có khả năng chốt tại 234.400 đồng nếu có thêm vài chục cổ phiếu nữa đặt vào bên mua, vì khối lượng khớp đóng cửa tại giá 233.000 đồng chỉ có 2.040 cổ phiếu. Nếu SAB đóng cửa được ở 234.400 đồng thì mức giảm chỉ là 0,1%, hoàn toàn đủ để kéo VN-Index vượt qua tham chiếu, tạo một cái kết đẹp cho nhịp đảo chiều hôm nay.

Tổng thể thị trường phiên chiều đều có diễn biến phục hồi khá tốt. Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa là 144 mã tăng/175 mã giảm, tích cực hơn so với phiên sáng (116 mã tăng/183 mã giảm). Đặc biệt là blue-chips đảo chiều khá nhiều và lực cản từ VCB đã không ảnh hưởng lớn đến VN30-Index, chỉ lấy đi 0,3 điểm so với 1 điểm ở VN-Index. Chỉ số này không bứt qua tham chiếu được cũng có lỗi của các trụ khác chưa lên tiếng. VNM tăng 0,51% lúc đóng cửa thực ra là tụt lùi 200 đồng so với cuối phiên sáng. GAS chỉ tăng nhẹ 0,52%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch mua ròng quy mô nhỏ với cổ phiếu hai sàn. Giá trị mua ròng chỉ khoảng 17 tỷ đồng, nhưng đặc biệt chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng tới gần 60,8 tỷ đồng. Điều bất ngờ là trong chuỗi bán ròng ròng rã với cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài thì 11 tuần qua, chứng chỉ quỹ này được khối ngoại miệt mài mua ròng tới 556,8 tỷ đồng.