Chứng khoán chiều 25/12: Hàng đầu cơ đảo chiều sốc

Các cổ phiếu blue-chips chiều nay không có tiến triển đặc biệt gì khiến VN-Index chỉ lềnh bềnh đi ngang trên ngưỡng 960 điểm. Tuy nhiên xuất hiện vài cú sốc đánh úp ở các cổ phiếu đầu cơ nóng.

Nhóm đầu cơ vẫn luôn có thể quay ngoắt 180 độ không biết đằng nào mà lần, do bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một đợt đánh úp. Chiều nay khá nhiều cổ phiếu đầu cơ đang hào hứng tăng bất ngờ quay đầu giảm cực mạnh.

Đáng chú ý nhất là DLG. Sáng nay DLG khớp gần 13,6 triệu cổ và giá vẫn tăng 6,77% kịch trần. Hôm qua đã là phiên T3 gần nhất của cổ phiếu này và giá vẫn trần. Đột nhiên buổi chiều lực xả tăng mạnh và giá bị ép giảm 3,65% so với tham chiếu. DLG giao dịch thêm hơn 6,7 triệu cổ nữa riêng chiều nay.

FLC cuối phiên sáng cũng duy trì mức tăng khá 2,23% so với tham chiếu nhưng sang chiều lao dốc liên tục. FLC bị xả gần 5,9 triệu cổ trong buổi chiều và giá đóng cửa giảm 1,01% so với tham chiếu.

Những cổ phiếu đầu cơ đã bị xả từ sáng, thì sang chiều càng giảm mạnh hơn. Hàng loạt mã đóng cửa ở giá sàn với thanh khoản hàng triệu đơn vị như AMD, TTB, HAI, DAH, HAR, thêm LMH, CLG, VRC, TNA... HQC cũng kết thúc nhịp tăng 31% trong tháng 12 bằng phiên giảm sàn hôm nay.

ROS đóng cửa cũng bất ngờ sụt giảm 2,33% so với tham chiếu và lại kết thúc một đợt "bày cỗ" cho các giao dịch trong phiên. Kiểu giao dịch ở mã này thường là giảm mạnh đầu phiên rồi cuối phiên kéo tăng giá. Các nhà đầu cơ nhìn thấy cơ hội mua bán nhanh trong phiên nhưng điểm rủi ro là không biết lúc nào chu kỳ đó kết thúc. Điều quan trọng nhất là để giao dịch được trong ngày, nhà đầu cơ phải nắm giữ một lượng cổ phiếu nhất định và lợi nhuận nhặt nhạnh hàng ngay chưa chắc đã đủ bù cho mức lỗ ở số cổ phiếu phải nắm giữ vì giá ROS liên tục một chiều đi xuống.

Ngược lại, vẫn có các cổ phiếu đầu cơ tăng giá rất tốt. HBC cuối phiên sáng đã tăng 5% và chỉ 15 phút đầu phiên chiều đã được đẩy lên kịch trần, sau đó chặn giá trần đến hết phiên. Chỉ có hơn 1 triệu HBC được giao dịch chiều nay dù có lượng lớn chờ mua giá trần và sát trần. Có lẽ mức giảm hơn 30% chỉ trong 2 tháng qua đã khiến nhà đầu tư không muốn bán HBC nữa.

IJC, HVH, HDC cũng là các mã được đầu cơ hết biên độ và thanh khoản hàng triệu cổ. IJC và HDC hôm này đều tăng lên đỉnh cao nhất mới trong lịch sử.

Trong khi nhóm đầu cơ xuất hiện các diễn biến sôi động trái chiều thì các blue-chips rất bình lặng. Diễn biến tích cực nhất ở nhóm này chỉ có MWG, khi tăng thêm so với phiên sáng 1.100 đồng tương đương 0,98% nữa. MWG chốt trên tham chiếu 2,34%, trở thành blue-chips mạnh nhất nhóm. MSN vẫn tăng 2,2% so với tham chiếu nhưng thực chất đã để mất 100 đồng buổi chiều. CTD đóng cửa tăng 4,52% cũng là giảm so với phiên sáng 500 đồng...

VN30-Index đóng cửa tăng 0,38% với 11 mã tăng/13 mã giảm, còn kém cả phiên sáng (16 mã tăng/12 mã giảm) nhưng chỉ số lại cao hơn (chốt phiên sáng tăng 0,21%). Nguyên nhân là các mã MWG, MSN, FPT, VPB, MBB rất có ảnh hưởng trong chỉ số này đều tăng rất mạnh.

VN-Index đóng cửa tăng 0,21% và đã lên 960,92 điểm với 164 mã tăng/164 mã giảm. Độ rộng cân bằng, cổ phiếu phân hóa từ nhóm đầu cơ tới blue-chips. Các cổ phiếu vốn hóa lớn không có lực nhưng cũng không gây áp lực rõ rệt. VCB giảm 0,11%, VNM giảm 0,51%, SAB giảm 0,21% thì BID tăng 0,67%, MSN, MWG, GAS cũng tăng. Cả VIC lẫn VHM đều quay về tham chiếu đã đảm bảo tháo gánh nặng cho VN-Index.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng nhẹ trên HSX với 129,5 tỷ đồng mua vào và 141,1 tỷ đồng bán ra. Tuy nhiên VN30 được mua bán cân bằng, mua 80,8 tỷ, bán 82,9 tỷ đồng. Khối này giảm mạnh giao dịch do đã bước vào kỳ nghỉ cuối năm. MSN, BID là hai mã duy nhất được mua ròng khá tốt. Phía bán cũng chỉ có POW, SSI, VIC là nhỉnh hơn các mã khác.