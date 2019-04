Chứng khoán chiều 25/4: Cổ phiếu ngân hàng quá thảm

Chiều nay VN-Index không yếu hơn nữa nhưng dao động thậm chí còn nhỏ hơn buổi sáng. Chỉ số này trồi sụt trong biên độ chưa tới 2 điểm. Cổ phiếu ngân hàng là nhóm kém nhất.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,34% so với tham chiếu và chỉ có 10 mã tăng/17 mã giảm. Như thế mặt bằng nhóm blue-chips là khá đuối. Tuy nhiên đa số blue-chips chỉ giảm nhẹ, riêng ngân hàng rơi sâu.

VCB đóng cửa với mức giảm 1,17%, mất gần hết mức tăng ngày hôm qua. CTG giảm 1,64%, VPB giảm 1,3%, STB giảm 1,66%, HDB giảm 0,88%, TCB giảm 0,82%. Trừ HDB là có cải thiện nhẹ 200 đồng so với phiên sáng, còn lại tất cả đều tụt sâu hơn.

Cổ phiếu ngân hàng có thể xem là hiện tượng khá bất ngờ chiều hôm qua khi đồng loạt xuất hiện một nhịp tăng mạnh. Đó có thể là ảnh hưởng của thông tin từ đại hội cổ đông dồn dập cùng thời điểm. Đáng tiếc nhất là mức giảm hôm nay đã khiến một số mã ngân hàng rơi vào tình huống khó khăn khi tăng không được bao nhiêu mà giảm thì đẩy giá xuống đáy. Chẳng hạn VPB, HDB, TCB đang "lóp ngóp" ở đáy thấp nhất trong lịch sử.

Trong số 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì ngân hàng chiếm đại đa số với VCB dẫn đầu, tiếp đến là CTG, BVH, TCB, VPB, còn lại là VIC, SAB, VRE, HPG, PLX. Những cổ phiếu ngoài ngân hàng giảm rất nhẹ: VIC giảm 0,16%, VRE giảm 0,71%, SAB giảm 0,42%, HPG giảm 0,75%, PLX giảm 0,49%. Các mã này tạo ảnh hưởng chỉ là do vốn hóa lớn.

Phía tăng hôm nay chỉ có hai trụ là GAS tăng 0,71% và VHM tăng 0,56%. Có thể thấy ngay mức tăng của hai mã này cũng rất yếu, chẳng qua nhờ vốn hóa nên được nâng tầm ảnh hưởng. VN30 có 10 mã tăng thì số còn lại ảnh hưởng không đáng kể.

VN-Index chốt phiên giảm 0,29%, gần như không đổi so với phiên sáng. Thị trường dao động hẹp chiều nay và không xấu đi nhiều vì cũng chỉ có nhóm ngân hàng là suy yếu. VIC và GAS đều có cải thiện đáng kể so với phiên sáng, tăng tương ứng 700 đồng và 900 đồng đã bù đắp rất tốt cho nhóm ngân hàng. Ngoài ra chính VHM cũng có cải thiện nhẹ 300 đồng chiều nay.

Độ rộng chung của HSX lúc đóng cửa là 103 mã tăng/156 mã giảm, hẹp hơn phiên sáng một chút. Thêm nữa số mã giảm quá 1% cũng tăng lên trên 80 mã so với 60 mã cuối phiên sáng. Mặt bằng giá nói chung là có yếu đi trong buổi chiều.

Thanh khoản phiên chiều cũng là yếu tố gây nản và đó chính là nguyên nhân khiến thị trường giằng co mà không có thay đổi lớn nào bất kể là tăng hay giảm. Hai sàn chỉ giao dịch 1.131,5 tỷ đồng, giảm 8% so với phiên sáng và giảm 15% so với chiều hôm qua. Mức giao dịch kém cả sáng lẫn chiều khiến hôm nay là ngày thanh khoản tệ nhất kể từ đầu tuần.

Khối ngoại phiên này giao dịch gần như cân bằng, mức bán ròng nhẹ trên hai sàn chỉ khoảng 13 tỷ đồng. Cụ thể, HSX bị tăng bán tới 80% so với hôm qua, đạt 513,2 tỷ đồng trong khi mua cũng chỉ 502,4 tỷ đồng, tăng có 2%. HNX giao dịch không đáng kể.

Tuy tổng thể giao dịch cân bằng nhưng khối này vẫn mua ròng khá tại một số blue-chips như VRE, VHM, STB, GAS, PLX. Phía bán ròng HBC, SSI, HDB, HCM, POW, PVT, VIC.