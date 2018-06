Chứng khoán chiều 25/6: "Đốn trụ" lúc đóng cửa

Các chỉ số chính bên sàn HSX đột nhiên đóng cửa tụt áp làm mất đi khá nhiều điểm số. Nguyên nhân là do một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nhất bị ép xuống nhiều hơn.

VN-Index đóng cửa mất đi gần 2 điểm so với giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ số đóng cửa tăng 0,75% so với tham chiếu. VN30-Index cũng bay gần 2 điểm, chốt phiên còn tăng 0,93% so với tham chiếu.

Ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index và VN30-Index lúc đóng cửa là biến động giá của VIC, đang từ 124.000 đồng tụt xuống 123.700 đồng, thu hẹp mức tăng lại còn 0,73%. VJC từ 173.300 đồng tụt xuống 173.000 đồng, mở rộng mức giảm lên 1,09%. PLX cũng tụt 300 đồng, còn tăng 1,99%. VCB tụt 100 đồng, CTG tụt 250 đồng, BID mất 200 đồng, MBB mất 300 đồng, HPG mất 300 đồng...

Mức sụt giảm này thực ra là bình thường vì trong phiên các cổ phiếu nói trên cũng biến động khá mạnh. Đa số cổ phiếu chỉ bị tụt giá theo hướng thu hẹp mức tăng. Rổ VN30 vẫn ghi nhận 24 mã tăng/6 mã giảm và VN-Index là 160 mã tăng/121 mã giảm.

Phần lớn các blue-chips ở phiên chiều giao dịch tốt hơn phiên sáng. Rổ Vn30 ghi nhận 14 mã tăng cao hơn phiên sáng và 9 mã tụt giá. SAB tụt 600 đồng, PLX tụt 200 đồng và GAS tụt 1000 đồng là các mã biến động xấu nhất. Trong khi đó phần lớn các mã ngân hàng tốt lên trừ VPB giảm 1,06%, HDB giảm 0,27%. Số còn lại tăng tốt là VCB tăng 1,19%, STB tăng 1,25%, MBB tăng 1,08%, CTG tăng 1,74%, BID tăng 2,55%, TPB tăng 1,09%. Nhóm cổ phiếu Vin có VHM tăng 1,14%, VIC tăng 0,73% và VRE tăng 2%.

Như vậy các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất vẫn đang giữ nhịp tốt cho thị trường và biến động không làm thay đổi tình trạng giá từ giảm sang tăng. Các cổ phiếu chỉ thu hẹp mức tăng.

Phiên chiều nay thanh khoản tiếp tục gây thất vọng lớn. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1.244,8 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng tới 34%. Cả ngày giá trị khớp lệnh giảm gần 4% so với phiên trước.

Vẫn có nhiều blue-chips giao dịch khá mạnh như VPB, HPG, VCB, VNM, MBB, PDR, CTG, ACB. Đây là các cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng hôm nay và chỉ có VPB, ACB là giảm giá, PDR đứng im, còn lại là tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm khá mạnh quy mô giao dịch cả mua lẫn bán nhưng vẫn duy trì vị thế mua ròng khoảng 56 tỷ đồng hai sàn. Cụ thể, trên HSX, khối này mua 372,4 tỷ đồng, giảm 51% so với phiên trước. Phía bán là 303,6 tỷ đồng, giảm 46%. Trên HNX, khối này mua 5,6 tỷ, bán 18,3 tỷ đồng.