Chứng khoán chiều 26/11: VN-Index bay trên “đôi cánh” VNM, VIC

Cả phiên chiều nay VN-Index đi lên khá rực rỡ nhờ lực kéo mạnh của hai trụ lớn nhất nhì thị trường là VNM và VIC. VHM cũng tham gia khá nhiều nhưng độ bật còn xa mới so với được hai cổ phiếu nói trên.

Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,07% và chỉ có hai trụ chính tăng là VNM và VHM. VNM đã tăng sẵn 2,46%, tưởng chừng khó có thể mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, VNM lại chính là cổ phiếu bay cao nhất chiều nay. So với phiên sáng, VNM còn tăng thêm hơn 1,9% nữa và đóng cửa tăng tổng cộng 4,32%.

Đây là mức tăng gây sốc của VNM vì mạnh nhất kể từ phiên ngày 22/6 (tăng 4,7%). Kể từ đầu năm 2018 tới giờ VNM cũng chỉ có 5 phiên tăng được trên 4% mà thôi.

Sức kéo ở VNM chiều nay vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư nước ngoài. VNM giao dịch riêng phiên chiều khoảng 895.000 đơn vị nữa, tương đương 109,4 tỷ đồng thì 85,6% mức thanh khoản này đến từ phía mua của khối ngoại. Nhà đầu tư trong nước chủ yếu đóng vai trò bên bán.

VIC cũng là cổ phiếu gây bất ngờ chiều nay. Chốt phiên sáng VIC giảm nhẹ 0,2% nhưng trong buổi chiều đã tăng vọt 1,72%, chốt trên tham chiếu 1,52%. VHM chỉ tăng thêm 400 đồng so với phiên sáng, tương đương 0,52%, yếu nhất trong 3 trụ. Tuy vậy, VHM đóng cửa trên tham chiếu vẫn là +1,18%.

Chỉ 3 cổ phiếu này đã đóng góp cho VN-Index tới gần 0,6% điểm tăng với vốn hóa tổng thể tăng hơn 16.600 tỷ đồng. VN-Index chốt tăng 0,33% trên tham chiếu nghĩa là tăng khoảng 0,4% so với chốt phiên sáng. Như thế ba mã VIC, VNM, VHM không những san bằng mức giảm của các mã khác mà còn dư để đẩy chỉ số.

Phía giảm, GAS vẫn là mã ảnh hưởng xấu nhất khi đóng cửa dưới tham chiếu 1,84%. SAB giảm 0,58%, VPB giảm 1,59%, TPB giảm 3,82%, TCB giảm 0,57%, MBB giảm 0,72%.

Mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay cũng không cải thiện hơn bao nhiêu so với phiên sáng, nhưng các trụ thì mạnh lên rõ rệt. Do đó các chỉ số được đẩy lên liên tục và chốt cao nhất đến phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Đợt đóng cửa lực xả có tăng lên ở một số cổ phiếu đã đẩy các chỉ số tụt xuống nhẹ. SAB rơi mạnh hơn, VNM đánh mất 300 đồng so với giá đỉnh, GAS, VCB, TCB, HPG, VJC... đều là các trụ chịu sức ép gia tăng.

Đặc biệt là chiều nay thanh khoản còn thấp hơn cả phiên sáng và VNM cũng không thể cải thiện được tình hình chung. Cả hai sàn chỉ khớp lệnh thêm 1.149,7 tỷ đồng, nghĩa là riêng chiều nay VNM đã chiếm gần 10%. Thanh khoản chung của HSX buổi chiều cực thấp và VNM chiếm 11,1% sàn này, chiếm 20,3% rổ VN30. Nói tóm lại VNM chiều nay tỏa sáng cả về giá lẫn thanh khoản, giúp thị trường diễn biến tốt hơn.

Khối ngoại mua mạnh VNM cũng cải thiện tương quan giao dịch hôm nay. Tính chung cả HSX và HNX, khối ngoại mua ròng 30,6 tỷ đồng, vẫn thấp hơn đáng kể so với phiên cuối tuần trước. Trên HSX khối này giải ngân 464,8 tỷ đồng, bán ra 408,6 tỷ đồng. Trên HSX mua 7,9 tỷ đồng, bán 33,5 tỷ đồng.