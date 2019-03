Chứng khoán chiều 26/3: VN-Index vẫn đỏ, thanh khoản thấp kỷ lục

Đà kéo xuống của một số cổ phiếu lớn hôm nay đủ mạnh để ép VN-Index đóng cửa ở giá đỏ. Thế nhưng đó cũng là lỗi của các blue-chips khác tăng quá yếu.

Chiều nay thị trường giằng co trong biên độ hẹp, VN-Index lúc xanh lúc đỏ nhưng kết phiên vẫn không qua nổi tham chiếu. Ba "tội đồ" chính là VIC giảm 1,3%, VRE giảm 1,35% và GAS giảm 1,12%.

Trong các mã này, VIC giảm mạnh triệt tiêu hết mức tăng 1,01% của VHM. GAS và VRE quét sạch nỗ lực tăng của SAB và MSN. Còn lại VCB, VNM, VPB, VJC đều tham chiếu, coi như không ảnh hưởng.

Thực ra đúng là VIC, GAS, VRE có lỗi nhiều trong việc làm mất điểm của chỉ số, thế nhưng VHM tăng cũng không nhẹ mà mã này vốn hóa chỉ sau VIC. Nếu có trách thì cũng phải nói tới các blue-chips đã không thể tăng tốt hơn. Trừ VHM, nhóm trụ chỉ có MSN là tăng được trên 1%.

VN-Index chiều nay tuy không giảm sâu thêm nhiều, nhưng mặt bằng thấp hơn hẳn phiên sáng. Đó là do các blue-chips cũng nằm bệt ở vùng giá thấp. VN30 có 11 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, 14 mã tăng cao hơn và độ rộng lúc đóng cửa 15 mã tăng/6 mã giảm. Như vậy VN-Index đóng cửa giá đỏ là có cả từ nguyên nhân giảm trụ lẫn nguyên nhân mức tăng quá yếu ở các mã còn lại.

Thanh khoản tiếp tục là lý do khiến cổ phiếu không có tiến triển nào mới. Đặc biệt VN30 chiều nay giao dịch chỉ hơn 709 tỷ đồng mà trong đó ROS đã chiếm luôn 20%. Cả hai sàn buổi chiều cũng chỉ khớp 1.386 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên sáng và giảm 32% so với chiều hôm qua.

Tính chung cả sáng lẫn chiều, phiên này giá trị khớp lệnh chỉ đạt 3.076,5 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên trước. Đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 2 tháng. Trong 2 tuần trở lại đây thanh khoản duy trì đều trên 4.500 tỷ đồng bình quân, hiện mức giao dịch đã giảm tới trên một phần ba là mức suy giảm rất đáng kể.

Nhóm Midcap là những cổ phiếu khá nhất ở phiên này. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 0,63%. Một số mã đầu cơ mạnh phiên này là OGC, VHG, APG tăng giá kịch trần. TTF, KSH, HAG, NBB, DIG, PVD, TCB, YEG cũng có thanh khoản cao và giá đều tăng trên 3%.

Nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng hôm nay có thể là thông tin gây bất lợi. Trong suốt những phiên biến động lớn vừa qua, khối ngoại hỗ trợ thị trường đáng kể bằng cách mua ròng liên tục, nhất là tại nhiều cổ phiếu lớn. Hôm nay khoảng 138 tỷ đồng bị rút ròng khỏi hai sàn. Cụ thể, trên HSX khối này bán 719,2 tỷ đồng, mua vào 575,3 tỷ đồng. Trên HNX bán 6,3 tỷ, mua 11,6 tỷ đồng.

Lực đỡ ở nhóm blue-chips từ khối ngoại không rõ rệt vì mua khá yếu. Các mã được mua ròng tương đối là CTG, VCB và VHM nhưng cũng qua thỏa thuận nhiều. Phía bán ròng có VRE, NBB, HPG, HDB, HPX, STB, POW, PLX, DXG...