Chứng khoán chiều 26/7: Thanh khoản quá yếu, phục hồi không được

Nửa sau phiên chiều nay VN-Index đã có nhịp phục hồi và cũng xanh được ở phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên đã không có đủ sức mua để giúp các cổ phiếu blue-chips trụ giá.

Chốt phiên, chỉ số lại sụt xuống 993,35 điểm, giảm nhẹ 0,16% so với tham chiếu. Mức giảm là không đáng kể nhưng đa số blue-chips giảm giá và chỉ số trông cậy duy nhất vào VCB, BID.

Hai mã này cũng suy yếu nhiều ở lúc đóng cửa, góp phần thổi bay hi vọng chốt tuần chỉ số xanh. VCB tụt từ 79.000 đồng xuống 78.500 đồng lúc đóng và chỉ còn tăng 1,03% so với tham chiếu. BID giữ giá khá, vẫn tăng 1,7% so với tham chiếu, nhưng cũng không đạt giá cao nhất của phiên này. MSN là blue-chips duy nhất có tăng trưởng lúc đóng cửa, từ 80.000 đồng tăng lên 80.900 đồng, chốt được trên tham chiếu 0,12%.

Tất cả các blue-chips còn lại trong nửa sau của phiên chiều đều suy yếu và yếu đến tận lúc đóng cửa. VIC chốt phiên giảm 0,89%, VNM giảm 0,48%, GAS mất hết mức tăng, về tham chiếu, TCB giảm 0,48%, SAB sập mạnh xuống lúc đóng cửa, giảm 1,45%. CTG giảm 0,24%, MBB giảm 0,22%... VN30-Index đóng cửa giảm 0,29% chỉ với 6 mã tăng/19 mã giảm. HSX có 120 mã tăng/183 mã giảm.

Nguyên nhân khiến thị trường không thể phục hồi được tốt hơn là do thanh khoản quá kém. Dòng tiền mua bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần, chỉ đạt 1.388,2 tỷ đồng. Mức giao dịch này giảm 12% so với phiên sáng và giảm 25% so với chiều hôm qua. Thực tế mức giảm còn nhiều hơn nếu không tính tới giao dịch lớn như thường lệ của ROS.

Ngoài ROS, chiều nay chỉ có HPG và MWG là thanh khoản vượt được 50 tỷ đồng khớp lệnh. MWG khớp lớn nhất với 81,7 tỷ đồng nhưng giá vẫn bị ép giảm 1,11%. HPG giao dịch khoảng 50,7 tỷ đồng, giá duy trì tăng 0,67%, chỉ tụt nhẹ so với cuối phiên sáng. Các cổ phiếu còn lại chỉ giao dịch loanh quanh 30 tỷ đồng trở xuống.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này vẫn mua ròng nhẹ khoảng 65 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu hai sàn, trong đó tập trung vào HSX. Trên sàn này mức giải ngân đạt 339,6 tỷ đồng và bán ra 271,1 tỷ đồng. Các blue-chips được mua ròng khá tốt là VCB, VRE, BID, VHM, HVN, PLX. Đặc biệt với VCB, khối ngoại mua chiếm tới trên 57% thanh khoản. Lực mua mạnh này vẫn bị nhà đầu tư trong nước (chiếm 93% thanh khoản) xả ép giá về cuối phiên.

Các cổ phiếu bị bán ròng vẫn xuất hiện HPG nhưng mã này bị bán chỉ khoảng 24% thanh khoản. Thêm nữa khối ngoại cũng mua tốt với HPG nên mức ròng chỉ khoảng -7,5 tỷ đồng, còn lại là giao dịch thỏa thuận. STB, POW, DXG, AAA, HCM, VNM là các mã khác bị bán ròng khá lớn.