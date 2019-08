Chứng khoán chiều 26/8: VIC, VHM, MBB hồi tốt, chứng khoán Việt khỏe nhất châu Á

Mặc dù VN-Index đóng cửa vẫn còn giảm 0,96%, tương đương mất gần 10 điểm nhưng cũng không phải là quá tệ. Thậm chí VN-Index còn là một trong những chỉ số mạnh nhất phiên châu Á hôm nay.

Khoảng 13 phút đầu tiên buổi chiều, thị trường xấu thêm một chút và VN-Index rơi xuống 977 điểm, giảm 1,56%. Từ đáy này, nhóm blue-chips được dẫn dắt bởi VIC, VHM, BID và vài mã khác phục hồi tích cực, kéo chỉ số lên dần. Gần trọn phiên chiều là một nhịp phục hồi ấn tượng.

VIC là trụ đáng chú ý nhất buổi chiều dù thanh khoản thuộc nhóm kém nhất của blue-chips. VIC cuối phiên sáng sụt giảm 1,04% so với tham chiếu nhưng buổi chiều hồi lên sát tham chiếu. Giá đóng cửa chỉ còn giảm 0,16% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng được 0,89% so với phiên sáng.

BID là cổ phiếu kéo chỉ số mạnh thứ hai sau VIC chiều nay khi tăng từ 37.100 đồng cuối phiên sáng lên 37.850 đồng lúc đóng cửa, tương đương tăng 2,02%. BID chốt trên tham chiếu 0,8%, không mạnh, nhưng nếu tính riêng phiên chiều lại rất ảnh hưởng.

VHM cũng là cổ phiếu lớn tích cực buổi chiều, tăng 0,59% so với phiên sáng. Ngoài ra có TCB tăng 0,95%, MSN tăng 0,93%, MBB tăng 2%... Tính trong rổ VN30 chiều nay có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng trong khi 9 mã giảm.

Nhờ số tăng áp đảo và xuất hiện nhiều mã vốn hóa lớn nên VN-Index riêng buổi chiều lấy lại được 0,32% so với cuối phiên sáng, đóng cửa chỉ còn giảm 0,96% so với tham chiếu. Mức phục hồi bị giới hạn vì thực tế vẫn còn quá nhiều cổ phiếu giảm giá. Độ rộng lúc đóng cửa của VN30 là 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 14 mã giảm trên 1%. VN30-Index vẫn giảm 0,89% so với tham chiếu.

Nhóm vốn hóa lớn còn giảm nhiều hôm nay là VHM giảm 1,26%, VCB giảm 1,77%, GAS giảm 2,4%, VNM giảm 2,03%, TCB giảm 1,85%, SAB giảm 0,8%, MSN giảm 1,3%, HPG giảm 2,56%, CTG giảm 0,98%.

Độ rộng của HSX chốt phiên là 102 mã tăng/205 mã giảm, trong đó 113 mã giảm quá 1%. Như vậy so với phiên sáng (85 mã tăng/214 mã giảm, 140 mã giảm trên 1%) thì mặt bằng giá cổ phiếu đã có cải thiện nhận định.

Xuất hiện một số giao dịch khá mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tiêu biểu là DBD tăng 6,93%, HVG tăng 6,87%, FIT tăng 6,21%, AGR tăng 4,17%, BCG tăng 4,05%, DXG tăng 4%...

Tuy nhiên chiều nay thanh khoản lại hơi kém. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.588,2 tỷ đồng, giảm 21% so với phiên sáng. ROS giao dịch tới 242 tỷ đồng nên phần còn lại của thị trường giảm thanh khoản tới 30% so với phiên sáng.

Khối ngoại vẫn tiếp tục xả ròng mạnh trên thị trường cổ phiếu. Thêm 117 tỷ đồng nữa bị rút khỏi cổ phiếu hai sàn, trong đó cổ phiếu HSX bị bán ròng 114,1 tỷ đồng. Ngoài ra chứng chỉ quỹ E1 vẫn bị bán ròng 83,2 tỷ đồng nữa.

Cổ phiếu bị bán lớn nhất là HPG với 1,45 triệu cổ ròng. SSI, PVT, STB, DXG, GAS, HCM, VCB, VNM, VRE, VJC là các mã khác bị bán lớn cùng với ITA, HAI, TDC... Phía mua ròng có NVL, KBC, PVD, VIC, LGL.