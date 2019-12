Chứng khoán chiều 27/12: Blue-chips đảo chiều hàng loạt, VN-Index vọt qua 960

Thị trường bất ngờ tăng tốc phục hồi từ sau 1h30 và càng về cuối phiên càng mạnh lên. Đà tăng của các blue-chips được dẫn dắt từ nhóm VCB, BID và VNM.

So với phiên sáng, mặt bằng giá blue-chips tốt hơn hẳn. Rổ VN30 ghi nhận 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,49% với 18 mã tăng/9 mã giảm, đảo ngược so với phiên sáng (9 mã tăng/19 mã giảm).

Nhóm tăng giá ấn tượng nhất là VCB tăng 1.600 đồng so với cuối phiên sáng tương đương 1,8%. VCB chốt phiên tăng 1,23% so với tham chiếu. BID tăng 1.700 đồng tương đương 3,82% so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 4,52%. VNM tăng 1.400 đồng hay 1,2%, đóng cửa tăng 1,03% so với tham chiếu.

Ngoài ra các mã đảo chiều tăng hơn 1% so với phiên sáng còn là HPG, HDB, STB, PNJ, CTG.

Phía ngược lại, SAB là trụ sập giá mạnh nhất, giảm 2.700 đồng so với phiên sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 1,24%. SAB trở thành cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất, nhưng chỉ riêng HPG tăng 2,39% đã gần đủ để san bằng.

Với độ rộng tốt của nhóm VN30, VN-Index được nâng đỡ mạnh trong buổi chiều, chỉ số tăng liên tục và đến 2h15 đã vượt qua 960 điểm. Được đà, blue-chips giữ giá đến hết phiên, thậm chí một số trụ còn nhảy cao hơn trong đợt ATC như BID, HPG, VCB, VIC, giúp VN-Index tiếp tục tăng lên 963,51 điểm, trên tham chiếu 0,51%.

Như vậy sau 9 phiên, hôm nay là lần đầu tiên VN-Index đóng cửa cao hơn được mốc 960 điểm một cách chắc chắn. Hôm 25/12 chỉ số cũng đã chốt tại 960,92 điểm nhưng lại để mất ngay. Thực tế trong tuần có rất nhiều lần VN-Index vượt 960 điểm nhưng cuối cùng lại tụt xuống.

Điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản lại tăng, thậm chí lên mức cao nhất trong 4 phiên chiều gần đây nếu không tính tới cổ phiếu ROS. Hai sàn khớp đạt 1.117,3 tỷ đồng và do ROS không có mấy giao dịch (khoảng 5,5 tỷ) nên đây mới là mức thanh khoản thực chất của thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài không có đóng góp gì nhiều trong đợt đảo chiều tăng khá mạnh chiều nay. Khối này giải ngân nhẹ 385,7 tỷ đồng với cổ phiếu trên HSX và cũng bán ra 362,8 tỷ đồng. Mức mua ròng là khá đuối, dù chứng chỉ quỹ cũng được mua ròng gần 17 tỷ đồng. Cổ phiếu hai sàn chỉ được mua ròng 20,6 tỷ đồng.

HPG, VRE, STB, GEG, TCH, MSN là những mã được mua khá tốt. Lượng mua của khối ngoại tại HPG chiếm khoảng 37% thanh khoản. VRE xuất hiện thỏa thuận nội khối hơn 3 triệu cổ. Phía bán ròng có HDB, POW, KBC, VIC, SSI, VCB. Trong đó HDB bị bán khoảng 34% thanh khoản và giá vẫn tăng 1.89%.