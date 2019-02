Chứng khoán chiều 27/2: VIC quá mạnh, VN-Index quay đầu thành công

Diễn biến chiều nay khá giống chiều hôm qua nhưng ở mức độ tốt hơn. VN-Index lao dốc chưa đến mức đỏ và cuối cùng lại được kéo ngược lên trên ngưỡng 990 điểm.

Một nhịp điều chỉnh khá mạnh và kéo dài chiều nay đã đẩy VN-Index tụt trở lại sát đáy phiên sáng ở quanh 988 điểm. Chỉ số Vn30-Index thậm chí có lúc giảm đỏ. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy đã lại xuất hiện và cùng với đà kéo giá tại một số mã lớn, thị trường đã phục hồi.

VN-Index kết thúc phiên ở 990,27 điểm, tăng nhẹ 0,33%. VN30-Index yếu hơn, chỉ tăng 0,11%. Mức độ phục hồi của các chỉ số khác nhau là vì TCB giảm và là cổ phiếu lớn thứ hai trong VN30-Index đồng thời VHM lại hơi nhỏ. Trong khi đó VN-Index nhận được toàn lực của cả VIC, VHM lẫn VNM.

Bộ ba cổ phiếu nói trên tiếp tục là trụ cột của chỉ số ở phiên chiều, thậm chí là quyết định cơ hội trụ lại tại mốc 990 điểm. VCB sụt giảm mạnh 1,75% lúc đóng cửa là thiệt hại lớn. TCB giảm 0,91%, CTG giảm 0,94% cũng tạo sức ép nhiều.

Nếu tính riêng phiên chiều và đặc biệt những phút cuối phiên thì vai trò lớn nhất thuộc về VIC, SAB. VNM thực tế là đi lùi so với phiên sáng. VIC tăng cao thêm 300 đồng trong đó toàn bộ là ở thời điểm đóng cửa. SAB tăng so với phiên sáng tới 1.100 đồng và đóng cửa tăng 0,2% so với tham chiếu.

Tính về ảnh hưởng thì VCB giảm khiến chỉ số mất điểm còn nhiều hơn cả VNM tăng 1,1%. Do đó VIC, VHM, GAS phải cân hết các mã giảm còn lại và tạo thêm điểm tăng cho VN-Index. Nếu VIC không tăng vượt bậc lúc đóng cửa, chỉ số chắc chắn không chạm được tới mốc 990 điểm.

Mặc dù chỉ số giằng co khá căng thẳng chiều nay nhưng thị trường lại không phải là yếu. Độ rộng nổi bật ở số tăng giá thể hiện trạng thái giao dịch sôi động trong các nhóm vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap tăng 1% với 39 mã tăng/26 mã giảm. Đặc biệt giá trị khớp của nhóm Midcap lên tới 1.434,5 tỷ đồng, chiếm 35,4% sàn HSX.



Cổ phiếu GTN ghi dấu ấn với mức tăng giá kịch trần và thanh khoản 101,6 tỷ đồng, lọt vào nhóm 10 mã thanh khoản nhất hôm nay dù nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu. BWE tăng giá 2,83% với thanh khoản gần 193 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường.

Thanh khoản chung phiên chiều khá tốt với 2.198,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn, chỉ thấp hơn phiên sáng 4% và cao hơn chiều hôm qua 7%. Dù vậy phiên sáng giao dịch giảm nên cả ngày giá trị khớp lệnh cũng giảm 4,4% so với phiên trước.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng rất lớn do ảnh hưởng của VGC. Cụ thể, sàn HNX bị bán ròng hơn 320 tỷ đồng thì 338,6 tỷ đồng thuộc về thỏa thuận VGC. Tuy nhiên điểm khác hôm trước là phiên này khối ngoại đã bán ròng ở HSX. Cụ thể, khối này mua 662,6 tỷ đồng và bán 711,5 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng hai sàn là 369,2 tỷ đồng.