Chứng khoán chiều 27/8: Lại đua thoát hàng, VHM, GAS cũng không đỡ nổi chỉ số

Diễn biến chầm chậm trượt dốc sáng nay đã tăng tốc cực nhanh từ sau 1h30. VN-Index cắm đầu rơi qua tham chiếu và giảm miết tới tận phút đóng cửa.

Thay đổi rõ nhất là ở nhóm VN30. Rổ này có tới 23 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tăng lên. Độ rộng lúc đóng cửa là 9 mã tăng/18 mã giảm chỉ số tụt 0,62%, ngược hoàn toàn so với phiên sáng (19 mã tăng/9 mã giảm, chỉ số tăng 0,29%).

Cường độ rơi của các blue-chips cũng không hề nhỏ. So với giá cuối phiên sáng, VN30 có tới 12 mã giảm hơn 1%. Đóng cửa trong 18 mã giảm thì 13 mã giảm quá 1% so với tham chiếu, chưa kể 3 mã khác giảm xấp xỉ 1%.

Độ rộng chung của HSX lúc chốt phiên là 136 mã tăng/170 mã giảm, mất cân bằng hơn nhiều so với phiên sáng (139 mã tăng/136 mã giảm). Vẫn có khá nhiều cổ phiếu tăng giá tốt và thanh khoản cao. KDC, VOS, HVG, CCL, DBD, DXG, AGR... là những cổ phiếu tích cực.

Blue-chips thì rất yếu. Ngay cả những cổ phiếu đóng cửa còn xanh hôm nay cũng không phải là mạnh nhất. Đỡ VN-Index nhiều nhất là VHM với mức tăng 0,81% thì thực tế cũng đã rơi không phanh về cuối phiên, từ mức tăng 2,33%. GAS mạnh thứ hai, đóng cửa tăng 0,39% thì cũng đã là mất đáng kể vì mức tăng tốt nhất là 1,28%.

Nhóm VN30 chỉ có 2 trụ nói trên là đáng kể, vì VPB tăng 1,49%, TCB tăng 0,94%, EIB tăng 1,78% có ảnh hưởng quá ít. Cả 3 mã này cũng đã bị đánh tụt tương đối về cuối phiên: VPB tăng cao nhất 3,23%, TCB tăng 1,41% và EIB tăng 2,67%.

So với phiên sáng, các blue-chips sụt giảm nhiều nhất chiều nay là VNM giảm 1,49%, VIC giảm 2,15%, MSN giảm 1,57%, MWG giảm 1,72%, FPT giảm 1,86%, NVL giảm 2,25%, VRE giảm 1,29%. Nói cách khác, nhà đầu tư mua ở thời điểm cuối phiên sáng đã lỗ ngay từng đó ở thời điểm đóng cửa.

Các blue-chips giảm sâu nhất so với tham chiếu phiên này là VIC giảm 1,84%, VCB giảm 1,67%, VNM giảm 1,24%, SAB giảm 1,21%, NVL giảm 2,1%, MWG giảm 2,06%, MSN giảm 1,32%, HPG giảm 1,75%.

Thanh khoản phiên chiều tăng đáng kể do nhà đầu tư bán ra mạnh hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.982,2 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên sáng. Nếu tính giao dịch của ROS, giá trị khớp cũng tăng hơn 11%. Sau ROS, những cổ phiếu thanh khoản nhất chiều nay theo thứ tự là MWG, HPG, VNM, MBB, VCB, FPT. Tất cả các cổ phiếu này đều tụt sâu so với phiên sáng và duy nhất MBB còn đứng tham chiếu.

Khối ngoại phiên này giao dịch sôi động nhưng bán ròng giảm đi nhiều. Chỉ khoảng 86 tỷ đồng bị rút ròng khỏi các cổ phiếu hai sàn. Các mã được mua ròng khá là PVD, HDB, TCD, POW, HAG, VGC, GEX, PLX, NVL, VHM. Phía bán ròng có HPG, STB, PVT, VRE, SSI, HVN, VNM, VCB, KDC, VIC, MSN.