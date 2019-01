Chứng khoán chiều 28/1: Trụ ổn, thị trường tiếp tục tăng

Một nhịp trượt dốc khá "thót tim" trong nửa đầu phiên chiều nay tưởng như đã khiến thị trường kết thúc thất bại. Tuy nhiên vẫn còn đó các trụ chống đỡ rất hiệu quả.

Thực tế mặt bằng giá blue-chips chiều nay là yếu hơn phiên sáng. VN30-Index chốt phiên tăng 0,12% so với mức tăng 0,22% cuối phiên sáng thể hiện khá rõ. Sức mạnh của VHM đã không thể hiện được trong chỉ số này.

Thêm nữa, trong số 30 mã thì có tới 16 cổ phiếu đóng cửa thấp hơn phiên sáng, chỉ 8 mã chốt cao hơn.

Tuy nhiều cổ phiếu yếu đi nhưng các trụ cần thiết thì lại mạnh hơn. Trong nhóm VN30 là VIC tăng thêm 300 đồng so với phiên sáng, đóng cửa tăng 0,78% so với tham chiếu; VNM tăng thêm 300 đồng, chốt tăng 0,44%; SAB tăng 800 đồng, chốt tham chiếu.

Ngoài rổ là VHM bùng nổ tăng thêm tới 1.500 đồng so với phiên sáng, tương đương bay cao thêm 1,9% nữa và đóng cửa tăng 3,33% so với tham chiếu. Hơn 8.700 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm của VHM quét sạch các cổ phiếu khác giảm giá, bất kể là VCB hay VPB, PLX, TCB.

Như thế, 3 trong số 4 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay tăng giá là VIC, VHM và VNM, trừ VCB giảm nhẹ 0,54%. Hai mã kế tiếp là GAS và SAB đều quay về tham chiếu lúc đóng cửa, coi như không tác động. VN-Index tăng 3,3 điểm thì gần 2,7 điểm là nhờ 3 trụ lớn nhất.

Nhóm suy yếu rõ nhất chiều nay là ngân hàng. Cổ phiếu nào còn tăng ở cuối phiên sáng thì đến chiều đỏ, cổ phiếu đã đỏ thì chiều rơi sâu hơn. Đóng cửa đáng chú ý là VPB giảm 1,75%, TCB giảm 1,69%.

Thanh khoản phiên chiều cũng không có gì khởi sắc, mặc dù biến động là khá nhiều. Hai sàn chỉ khớp thêm 1.055,6 tỷ đồng, tăng gần 4% so với phiên sáng nhưng vẫn giảm 3% so với chiều hôm thứ Sáu. Do giao dịch kém cả sáng lẫn chiều, hôm nay giá trị khớp lệnh tụt giảm xuống mức 2.071 tỷ đồng, thấp nhất 3 tuần.

Thanh khoản lớn nhất chiều nay bất ngờ thuộc về VHC, nhưng là do cổ phiếu này bị bán tháo.

Chiều nay VHC khớp gần 600.000 đơn vị nhưng giá thì tụt từ 96.700 đồng cuối phiên sáng xuống 90.200 đồng lúc đóng cửa, tương đương bốc hơi 6,72% giá trị và chốt giảm tổng cộng 6,33% so với tham chiếu. VHC có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2019.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng rất tốt với khoảng 136,4 tỷ đồng trên hai sàn. Cụ thể, tại HSX khối này mua 480,4 tỷ đồng và bán ra 367,9 tỷ đồng. Trên HNX mua 29 tỷ đồng, bán 5,1 tỷ đồng.

Khối này đã mua ròng lớn tại STB, CTG, HPG, NT2, SSI, POW, VIC, VNM, VCB cùng với DXG, PVD, TVS. Phía bán ròng có HDG, PLX, VCI, FLC, NKG.