Chứng khoán chiều 28/11: Blue-chips ào ào tăng, VN-Index vượt đỉnh

Cả phiên chiều nay thị trường chuyển động rất mạnh mẽ, các chỉ số đi lên liên tục mà không điều chỉnh. Bất ngờ hơn nữa là đóng cửa VN-Index chốt điểm số cao nhất vượt luôn mốc 930.

Tính theo điểm đóng cửa thì hôm nay chính là đỉnh cao nhất của tháng 11, nghĩa là đã vượt mức đóng cửa của đỉnh gần nhất hồi đầu tháng này. Các trụ lớn nhất đã làm cực tốt nhiệm vụ, không chỉ đẩy chỉ số lên mà còn tạo sức lan tỏa ra toàn nhóm blue-chips.

Rổ Vn30 chiều nay ghi nhận 27 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 2 mã tụt giá là HSG và BMP. Độ rộng lúc đóng cửa là 18 mã tăng/6 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng (8 mã tăng/19 mã giảm).

VCB và SAB là hai cổ phiếu bay cao nhất chiều nay. VCB tăng vọt 1.300 đồng so với phiên sáng, tương đương tăng 2,42% và đóng cửa trên tham chiếu 3,18%. Cổ phiếu này nhảy lên vị trí số 1 trong nhóm trụ đẩy chỉ số. SAB cũng tăng thêm 1,63% so với phiên sáng và chốt tăng 3,31% so với tham chiếu. Chỉ riêng hai mã này đã đem về 0,4% cho VN-Index.

Diễn biến tích cực nhất là đa số blue-chips cũng tăng theo nhóm trụ. Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều hàng loạt với VPB, MBB, CTG tăng trên 1% so với phiên sáng. Đóng cửa nhóm này ngoài VCB có CTG tăng 2,02%, MBB tăng 0,97%, STB tăng 0,82%, HDB tăng 0,5%, TCB tăng 0,58%, BID tăng 0,32%.

Các mã lớn khác cũng tăng mạnh so với buổi sáng là VIC, PNJ, GAS, SSI, PLX... Nhiều mã tăng đủ sức vượt qua tham chiếu dù mức tăng chung cuộc chưa ấn tượng. Số khác như VPB, VHM quay trở lại được tham chiếu. Nhóm chưa đủ sức là MSN, đóng cửa vẫn giảm 0,85%, HPG giảm 1,12%, GMD giảm 0,53%.

Với sức mạnh của nhóm blue-chips nói chung và nhóm trụ nói riêng, các chỉ số được kéo lên mạnh mẽ. Tuy vậy, động rộng của sàn HSX vẫn còn 147 mã giảm/132 mã tăng, nghĩa là sức mạnh chủ yếu đến từ các trụ. Phần còn lại của thị trường là phục hồi dựa theo yếu tố cộng hưởng tâm lý.

Thanh khoản chiều nay cũng khá thấp, chỉ với 1.262,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, nhỉnh hơn phiên sáng một chút nhưng thấp hơn chiều hôm qua 10%. Thanh khoản chủ yếu vẫn là nhờ các blue-chips trong nhóm VN30 với tỷ trọng khoảng 60% giá trị thị trường.

Mặc dù thanh khoản không tốt nhưng diễn biến giá cổ phiếu đã tích cực hơn nhiều so với phiên sáng. Buổi sáng mới có số ít trụ tăng tạo cảm giác bất an, nhưng chiều nay số lớn blue-chips cùng tăng theo, đảm bảo một đà đi lên chắc chắn.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch cân bằng và mức mua ròng chỉ hơn 4 tỷ đồng do bán khá lớn ở HNX. Cụ thể, trên HSX, khối này mua 533,8 tỷ đồng, bán ra 476,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng nổi bật là VNM, STB, GMD, SSI, HDB, VIC. Bán ròng là HPG, GAS, VJC. Trên HNX khối này bán 55,4 tỷ đồng nhưng chỉ mua 2,4 tỷ đồng. Giao dịch bán tập trung vào thỏa thuận MSC và khớp lệnh VGC.