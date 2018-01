Chứng khoán chiều 29/1: Điều thần kỳ không xuất hiện, VN-Index đóng cửa tại đáy

Chiều nay một số cổ phiếu lớn đã khá hơn phiên sáng, nhưng để đảo ngược xu thế giảm thì chưa đủ. Càng về cuối phiên càng có nhiều trụ yếu đi và cổ ngân hàng đành bất lực.



VN-Index đã không hề có được nhịp tăng nào trong phiên chiều mà trái lại, càng lúc càng trượt dài hơn. Quá 3/4 thời gian của phiên chiều chỉ số này cắm đầu đi xuống và độ rộng thu hẹp dần. Chốt phiên VN-Index giảm 0,52% và chỉ có 118 mã tăng/185 mã giảm.

Vẫn có một số blue-chips mạnh lên. Đầu tiên phải kể tới 4 trụ cột ngân hàng là BID, CTG, MBB và STB, đều tăng thêm từ 150 đồng tới 300 đồng so với phiên sáng. STB phục hồi lên được giá kịch trần nhưng BID thì chưa. Dù vậy, BID vẫn chốt tăng 6,46%, chỉ cách mức trần 2 giá.

Ngoài ra, vài cổ phiếu khác như VJC, GAS, HDB cũng tích cực hơn phiên sáng. VJC thu hẹp được mức giảm xuống còn 0,26%, GAS còn giảm 0,43%. HDB tăng được 0,11% so với tham chiếu.

Tuy nhiên từng đó là chưa đủ. Các trụ lớn hơn nhóm này lại yếu đi quá nhiều. Trong các mã ngân hàng thì VCB gây thất vọng nhất. Cổ phiếu này tụt tới 1.100 đồng so với phiên sáng, tương đương giảm 1,59%. VCB đóng cửa cũng giảm từng đó, tức là đã có một phiên chiều trái ngược hoàn toàn so với phiên sáng.

Một trụ lớn khác là VNM chiều nay giảm tới 3.000 đồng so với phiên sáng, tương đương 1,43%. VNM đóng cửa giảm 2,5% so với tham chiếu là một "quả tạ" đối với VN-Index. SAB cũng không kém, giảm tới 2.700 đồng so với phiên sáng hay 1,09%, đóng cửa thấp hơn tham chiếu 2,82%. VIC cũng tụt mất 300 đồng, quay về tham chiếu.

Rổ Vn30 chiều nay có 13 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, 15 mã tăng cao hơn, nhưng vốn hóa của số giảm quá lớn. VN30-Index đóng cửa giảm chung cuộc 0,69%, thấp hơn cả phiên sáng.

Thanh khoản phiên chiều cũng không có đột biến nào. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 3.317,2 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 1%. Thanh khoản lớn nhất vẫn thuộc về các mã ngân hàng và trừ VCB, hầu hết là có giá tốt hơn phiên sáng. Điều đó cho thấy nhóm cổ phiếu này vẫn đang hút tiền rất tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã có phiên bán ròng đầu tiên kể từ đầu năm. Tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.163,5 tỷ đồng, bán ra 1.445,9 tỷ đồng.