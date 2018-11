Chứng khoán chiều 29/11: Thất bại ê chề

Thị trường suy yếu rất nhanh trong chiều nay, các trụ lần lượt suy yếu và số đông cắm đầu xuống dưới tham chiếu. Từ chỗ tăng hoành tráng trong buổi sáng, buổi chiều chỉ còn hi vọng chỉ số giảm càng ít càng tốt.

VN-Index khép lại phiên đột phá thất bại với mức giảm 0,37% so với tham chiếu, độ rộng chỉ còn 122 mã tăng/165 mã giảm. VN30-Idnex đóng cửa giảm 0,42% với 13 mã tăng/15 mã giảm. Diễn biến suy yếu dần ở cuối phiên sáng đã có, nhưng việc thị trường rơi nhanh trong phiên chiều là khá bất ngờ.

Nguyên nhân là các trụ mất đà quá nhanh. Ngân hàng trượt dốc với tốc độ nhanh. VPB đóng cửa sụt giảm tới 0,95% so với tham chiếu. BID giảm 0,95%, VCB giảm 0,18%, HDB giảm 0,33%, TCB giảm 0,38%, STB giảm 0,82%... Những cổ phiếu này buổi sáng đều là trụ cho chỉ số và tăng rất tốt. Ngay cả những mã như MBB, CTG còn tăng nhẹ thì cũng đã bốc hơi gần hết mức tăng buổi sáng.

Trong các trụ buổi sáng còn sót lại VJC khá tốt, đóng cửa vẫn tăng được 2,32%. Tuy vậy VJC khó có thể xem là đủ lớn để kéo chỉ số. Cổ phiếu này chỉ khá lớn trong VN30-Index (đứng thứ 6), còn trong VN-Index thì quá nhỏ (đứng thứ 15). Bản thân VJC cũng đã bị tụt mất 500 đồng so với phiên sáng. VRE chốt tăng 0,65% cũng chỉ có thể đỡ được một chút cho VN30-Index và cổ phiếu này bốc hơi tới gần 1% so với phiên sáng và đóng cửa sát giá thấp nhất.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn hơn tiếp tục lao dốc: VNM đóng cửa giảm 1,33%, GAS giảm 1,53%, PLX giảm 1,54%, HPG giảm 2,84%, BVH giảm 2,36%... Các chỉ số càng về cuối phiên càng yếu là do tổng hợp cả yếu tố hạ độ cao quá nhanh của các blue-chips nói chung, cũng như mức giảm sâu hơn của các trụ.

Rổ Vn30 chiều nay ghi nhận tới 24 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Tới 12 cổ phiếu tụt trên 1% chỉ từ sáng qua chiều, trong đó có nhiều trụ như VNM, HPG, VPB, MSN, VCB, CTG, PLX...

Một trong những nguyên nhân khiến giá tụt rất nhanh buổi chiều là do thiếu sức cầu. Phiên sáng thanh khoản rất tốt là do nhà đầu tư còn háo hứng với triển vọng thị trường đột phá thành công. Buổi chiều hi vọng đã không còn đủ lớn để tiền vào thêm nữa. Cả buổi chiều hai sàn chỉ giao dịch 1.283,9 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng còn cổ phiếu thì hạ độ cao cả loạt.

Khối ngoại vẫn là niềm an ủi nhỏ trong phiên giao dịch thất vọng này. Khối ngoại mua ròng hai sàn khoảng 84,7 tỷ đồng. Trên HSX, khối này mua 473,6 tỷ đồng, bán ra 378,5 tỷ đồng. HNX mua 5,5 tỷ, bán 15,8 tỷ đồng.