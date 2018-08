Chứng khoán chiều 29/8: Trụ lũ lượt giảm, VN-Index "tuột xích"

Blue-chips yếu hơn đáng kể ở phiên chiều và mặc dù 30 phút cuối phiên tưởng như VN-Index giành lại được mốc 990 điểm thì lúc đóng cửa lại thành "tuột xích".

VN-Index chốt phiên rơi trở lại sát đáy lúc 14h, cũng là đáy thấp nhất của phiên hôm nay, chỉ còn 988,17 điểm, giảm 0,71% so với tham chiếu. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất 9 phiên.

Khá nhiều cổ phiếu trụ đã không thật sự "trụ" lại được sau nhịp phục hồi vớt vát 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. VIC, VNM, VHM, VCB, PLX, CTG... đều cắm đầu rơi tiếp. VN-Index chỉ trong đợt đóng cửa đã đánh mất thêm khoảng 2 điểm, VN30-Index đánh mất thêm gần 3 điểm.

So với phiên sáng, chiều nay các blue-chips có mặt bằng giá giảm hẳn. Rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu giảm so với phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Đáng tiếc là trong 10 mã có cải thiện đó, duy nhất VJC, NVL và SAB là có đủ ảnh hưởng. Trong khi đó dàn trụ mạnh nhất là VIC, VHM, VNM, MSN, VCB, CTG, GAS, HPG đều yếu hơn đáng kể.

Đối với VN-Index, VHM giảm 2,43% vẫn là cổ phiếu làm mất điểm nhiều nhất. Kế đó là VIC giảm 1,15%, VCB giảm 1,41%, GAS giảm 1,27%, VNM giảm 1,07%, PLX giảm 2,46%. Đối với VN30-Index, các mã dìm chỉ số mạnh nhất theo thứ tự là VIC, VNM, VRE, HPG, VCB, VPB.

Có thể thấy các cổ phiếu quan trọng nhất hôm nay đều giảm giá, vốn hóa càng lớn giảm càng nhiều. Các mã ngân hàng còn sót lại HDB tăng 3,19% và nhóm trụ lẻ có SAB tăng 1,8%. Tuy vậy hai mã này quá lẻ loi để cân bằng với các mã khác. Vốn hóa tăng ở hai mã này còn không bằng mức giảm của riêng VIC. Rổ Vn30 ghi nhận 5 mã khác tăng nhưng KDC, PNJ, SBT, SSI, VJC không đáng kể.

Thanh khoản phiên chiều cũng sụt giảm nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.737,6 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên sáng. Đặc biệt là VN30 chiều nay thanh khoản sụt tới 29% so với chiều hôm qua. Do đó không có gì quá bất ngờ khi chiều nay đã không thể diễn ra nhịp phục hồi nào đáng kể.

Khối ngoại sau phiên mua ròng rất tốt hôm qua đã lại chuyển sang bán ròng. Buổi sáng xuất hiện giao dịch thỏa thuận của chứng chỉ quỹ nên chênh lệch không lớn. Phiên chiều khối ngoại tăng cường bán ra ở các cổ phiếu, trong khi không xuất hiện mua thêm. Tổng giá trị vốn rút ròng khỏi 2 sàn cổ phiếu là 133,5 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mua 48% so với ngày hôm qua, chỉ còn giải ngân 378,4 tỷ đồng. Trong khi đó phía mua lại tăng 17%, đạt 517,1 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 20,2 tỷ đồng và bán gần 15 tỷ đồng. Riêng rổ VN30, khối ngoại bán 346,6 tỷ đồng và mua 288,8 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng lớn nhất là VNM, STB, VRE, HSG, MSN, VHM, PLX, thêm DXG, HQC, GEX, HBC. Phía mua ròng vẫn chỉ là SSI, KDC và HPG.