Chứng khoán chiều 3/1: Chốt lời mạnh, thị trường thoái lui

Đợt bùng nổ ngắn kéo dài chưa tới 30 phút đầu phiên chiều đã kết thúc bằng một nhịp giảm. VN-Index vẫn trụ trên mốc 1.000 điểm nhờ một số trụ lớn tăng cao hơn.



Thực tế là chiều nay số lớn blue-chip lại tụt giá so với phiên sáng. Riêng rổ VN30 đã ghi nhận 19 mã giảm giá so với phiên sáng và 10 mã tăng thêm. Nhiều trụ lớn cũng giảm, nhưng sức mạnh nổi bật ở SAB đã khiến tình hình không xấu đi quá nhiều.

So với phiên sáng, SAB đã có hành trình tăng giá khá ngoạn mục khi từ 259.000 đồng leo lên 265.000 đồng, tương đương tăng 6.000 đồng hay 2,32%. Đây là trụ duy nhất tăng đáng kể, trong khi cả VNM, VIC, VCB, MSN đều giảm giá. GAS tăng nhẹ thêm 200 đồng chỉ là 0,21%, tác động rất ít lên điểm số.

Vì các trụ khác đều tụt giá nên SAB bỗng nhiên trở thành trụ ảnh hưởng nhất tới VN-Index về cuối phiên. Cổ phiếu này cộng cho VN-Index 2 điểm tương đương 0,31% lúc đóng cửa. VN30-Index cũng được SAB cộng 0,27%.

Trong số 5 cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số thì chiều nay VIC, VNM, MSN lại giảm đáng kể. MSN giảm nhiều nhất khi tụt từ 83.500 đồng cuối phiên sáng xuống 82.500 đồng, mất 1,19%.

Đặc biệt chiều nay nhóm cổ phiếu ngân hàng khá đuối. Tất cả các mã ngân hàng lớn nhất đều giảm giá so với phiên sáng, dù không phải tất cả đều giảm so với tham chiếu.

Mức tăng bị thu hẹp đáng kể đã làm thị trường yếu đi khá nhiều: VPB đóng cửa chỉ còn tăng 0,12%, EIB tăng 1,98%, còn lại VCB giảm 0,18%, MBB giảm 0,94%, CTG giảm 0,6%, BID giảm 0,74%, STB giảm 0,37%, ACB giảm 0,26%, SHB về tham chiếu.

VN-Index chốt phiên tăng 0,99% so với tham chiếu, tương đương giảm 0,11% so với phiên sáng. VN30 chốt tăng 1,2%, giảm 0,26% so với phiên sáng. Mức giảm khá nhẹ nhưng độ rộng lại cho thấy áp lực bán ra tăng lên nhiều: VN30 chỉ còn 17 mã tăng/12 mã giảm trong khi phiên sáng là 22 mã tăng/4 mã giảm.

Toàn sàn HSX có 142 mã tăng/149 mã giảm, phiên sáng là 144 mã tăng/132 mã giảm.

Như vậy cổ phiếu đã chịu áp lực ở phiên chiều mà nhiều mã giảm xuống dưới tham chiếu. Nhà đầu tư đã chốt lời mạnh hơn, kể cả khi thị trường rất hưng phấn sau khi chinh phục được mốc 1.000 điểm. Thanh khoản phiên chiều cũng vọt lên 2.916,3 tỷ đồng, tăng 7% so với chiều hôm qua.

Mức tụt giảm sâu nhất của VN-Index chiều nay là 1.002,92 điểm. Rất may là đã có SAB đủ mạnh để giúp chỉ số trụ lại được trên 1.000 điểm. Tuy nhiên SAB tăng lớn nhất cũng là ở đợt đóng cửa.

Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng khá mạnh giao dịch hôm nay nhưng mức ròng lại giảm nhẹ so với phiên trước.

Cụ thể, tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận đạt 920,3 tỷ đồng, tăng 58%, bán ra 664,9 tỷ đồng, tăng 126%. Giá trị ròng do đó đạt 255,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 12%.

Các giao dịch mua ròng lớn đáng chú ý thuộc về VIC 67,1 tỷ, VNM 35,8 tỷ, KDC 32,3 tỷ, HPG 28 tỷ, NKG 24,7 tỷ, SAB 19,6 tỷ, VJC 16,5 tỷ, BID 14 tỷ, STB 13,3 tỷ. Phía bán có GAS -18,8 tỷ, VHC -14,5 tỷ, BFC -10,3 tỷ, PVT-10,1 tỷ, PVS -13,9 tỷ.