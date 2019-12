Chứng khoán chiều 3/12: MSN "kích hoạt" đà lao dốc

Thị trường đang hừng hực khí thế đảo chiều buổi sáng thì bất ngờ lao dốc không phanh. MSN trở thành tâm điểm khi nhà đầu tư đột nhiên phản ứng cực kỳ tiêu cực trước thông tin mua lại Vincomerce và VinEco.

Thông tin này không mới, từ sáng MSN đã giảm hơn 1%. Thế nhưng buổi chiều xuất hiện làn sóng bán tháo dữ dội ở cổ phiếu này, trong đó khối ngoại cũng tháo chạy tưng bừng. MSN buổi chiều bị bán tháo thêm gần 1,71 triệu cổ nữa tương đương 111,7 tỷ đồng giá trị. Khối ngoại xả thêm hơn 963.000 cổ phiếu, chiếm 56% số này.

Giá MSN sụt từ 68.300 đồng cuối phiên sáng xuống mức sàn 64.200 đồng, tương đương riêng buổi chiều giảm khoảng 6%. Cổ phiếu này bốc hơi riêng ngày hôm nay đã bốc hơi 5.611 tỷ đồng vốn hóa và nếu tính cả phiên giảm 1,4% hôm qua thì đã bốc hơi gần 6.800 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng đã rơi xuống đáy 2 năm.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu Vin khá vững vàng. VHM đóng cửa sụt giảm 0,11% so với tham chiếu nhưng thực tế là có tăng 400 đồng so với phiên sáng. Nói cách khác VHM chiều nay mạnh lên. VIC và VRE trụ được ở tham chiếu cho đến hết phiên. Đặc biệt VHM buổi chiều xuất hiện thỏa thuận hơn 30,56 triệu cổ phiếu trị giá 2.805,8 tỷ đồng. Đây có khả năng là giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Sau MSN, VCB là trụ cũng gây bất ngờ lớn. Cổ phiếu này là một trong những động lực tốt đẩy VN-Index xanh cuối phiên sáng. Buổi chiều cầu đột nhiên mất hút, lực xả khá nhỏ cũng khiến giá cắm đầu giảm. VCB bốc hơi riêng chiều nay tới 1.700 đồng so với phiên sáng, tương đương 2,03%, đóng cửa giảm 1,8% so với tham chiếu.

VNM cũng rất yếu nhưng chiều nay chỉ rớt thêm 400 đồng nữa, chốt dưới tham chiếu 1,61%. Cùng nhóm ngân hàng, VPB gây sốc đáng kể với mức giảm 3,36% so với phiên sáng và giảm chung cuộc 4,1%. GAS rơi thêm 0,82% nữa, đóng cửa giảm 0,82%. Đó là các cổ phiếu giảm đáng chú ý nhất hôm nay, kéo theo mức giảm 0,61% của VN-Index.

Cuối phiên sáng chỉ số này đã tăng nhẹ được 0,36 điểm và đóng cửa chiều nay lại giảm 5,88 điểm. MSN không phải là cổ phiếu gây ảnh hưởng xấu nhất tới chỉ số, nhưng là cổ phiếu tạo tâm lý rất xấu. Cổ phiếu này giảm trước tất cả các blue-chips khác. Đến khi VNM, VCB và GAS cùng suy yếu thì đà lao dốc của VN-Index mới tăng tốc.

Một trong những lý do nữa khiến thị trường suy yếu trở lại là sức mua bất ngờ giảm. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận thì thanh khoản buổi chiều khá nhỏ. Hai sàn chỉ khớp thêm 1.906 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với phiên sáng. Nhưng đó đã là do ROS giao dịch gần 604,1 tỷ đồng chiều nay, nếu không tính mã này, thanh khoản sụt giảm tới 28%.

Khối ngoại cũng quay lại bán ròng rất lớn phiên này, riêng cổ phiếu hai sàn đã bị xả ròng gần 247 tỷ đồng. Ngoài MSN bị xả cực mạnh, còn có STB, ROS, VHM, VNM, DXG, PVD, KBC, HDB, POW, CTG, VCB. Phía mua ròng có HPG, HVN, VRE, BID.