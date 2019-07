Chứng khoán chiều 3/7: Vướng trụ, "khởi nghĩa" chưa thắng lợi

Thị trường phục hồi khá ấn tượng trong phiên chiều nay nhưng VN-Index vẫn còn cách 1,59 điểm nữa mới tới mức tham chiếu. Chỉ số chưa thể xanh được do vẫn còn vướng vài trụ đi lùi, dù đa số blue-chips còn lại đều có cải thiện tốt.

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 17 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 10 mã tụt giá. Đáng tiếc là trong số tụt giá lại có vài trụ là HPG, VCB, GAS, SAB. Do đó dù phía tăng giá so với phiên sáng có VNM, VIC, VHM thì vẫn chưa đủ để nhuộm xanh được chỉ số.

Phía tăng, giao dịch ấn tượng nhất chiều nay là VNM. Cổ phiếu này tăng mạnh trong buổi chiều và có lúc mức tăng tới gần 1% so với tham chiếu. Chốt phiên VNM tăng 0,72% và là trụ mạnh nhất sau VHM. Toàn bộ mức tăng của VNM có được trong buổi chiều.

VHM đóng cửa tăng 1,11% so với tham chiếu, nhưng đà tăng thêm chiều nay chỉ khoảng 0,49%. Dù sao VHM cũng mạnh hơn VNM ở mức tăng chung cuộc lẫn ảnh hưởng vốn hóa tới VN-Index. Mặt khác, VHM đóng cửa ở mức giá cao nhất trong ngày.

Phía giảm, VCB là mã gây thất vọng nhất. Chốt phiên sáng VCB đã giảm 0,57% nhưng buổi chiều giá còn xuống sâu hơn nữa và đóng cửa mất 1,28%. VCB chiều nay bị khối ngoại xả gần 189.000 cổ phiếu, chỉ chiếm khoảng 42% giao dịch nhưng giá rất yếu. VCB là mã có ảnh hưởng lớn khi vốn hóa đứng thứ 3 trong VN-Index.

Nhóm giảm sâu còn có HPG, chiều nay mất thêm 1,77% nữa, nâng tổng mức giảm cả phiên lên 1,99% so với tham chiếu. Buổi sáng HPG dường như vẫn đủ sức nâng đỡ từ cầu trong nước nhưng buổi chiều khối ngoại xả thêm 1,67 triệu nữa, cộng với nhà đầu tư trong nước cũng bán lớn. HPG riêng buổi chiều giao dịch 3,9 triệu cổ, đẩy thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 10 phiên.

Giá giảm sâu cũng khiến HPG thủng đáy ngắn hạn giữ được trong tháng 6. Giá chốt phiên ở 22.150 đồng trong khi đáy thấp nhất năm 2019 là khoảng 20.700 đồng. VN-Index đóng cửa giảm 0,17%, VN30-Index giảm 0,38% một phần cũng vì HPG. Cổ phiếu này đứng thứ 4 trong VN30-Index dù chỉ đứng thứ 17 trong VN-Index.

Ngoài ra VN30-Index cũng bị ảnh hưởng từ các cổ phiếu quan trọng khác như TCB giảm 0,48%, VRE giảm 0,87%, VPB giảm 0,52%, MBB giảm 0,71%, những cổ phiếu thuộc Top 10 của chỉ số này.

Mặc dù nhịp phục hồi chiều nay không thành công trọn vẹn nhưng mặt bằng cổ phiếu cũng có cải thiện khá nhiều. HSX đóng cửa với 139 mã tăng/148 mã giảm. Thanh khoản giảm khoảng 8% so với phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng về tổng thể. HSX được mua 480,8 tỷ đồng thì bán ra 489,8 tỷ đồng. HNX được mua ròng hơn 5 tỷ đồng bù lại gần hết số bán trên HSX.

Tuy nhiên về phía cổ phiếu, HPG bị xả ròng cực nặng tới gần 2,76 triệu cổ phiếu. HDB, VHM, VCB, VRE cũng bị bán ròng mạnh. Phía mua chỉ có PLX và VNM là blue-chips khá nổi bật. KBC, PVD, HSG, DXG, FCN cũng được mua ròng ở mức độ hạn chế.