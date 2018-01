Chứng khoán chiều 30/1: Blue-chips dẫn sóng đảo chiều

Tổng thể phiên chiều nay giao dịch đã chuyển biến tích cực, nhưng sự bất ngờ chỉ đến ở lúc đóng cửa. Các blue-chips vọt tăng mạnh, giật chỉ số qua tham chiếu.



VN-Index đóng cửa tăng 0,76 điểm, đủ để nhuộm xanh chỉ số. Trước đó thị trường có một nhịp phục hồi tốt đầu phiên chiều, nhưng kết thúc khá nhanh. VN-Index đã điều chỉnh giảm trở lại và không mấy người chờ đợi một cú nhảy mạnh như vậy lúc đóng cửa.

Diễn biến giá tổng thể của rổ VN30 là rất mạnh ở phiên chiều. Rổ này có tới 25 mã tăng so với phiên sáng, 5 mã giảm. Đáng chú ý là mức tăng so với phiên sáng đều rất lớn. Ví dụ BID chốt phiên ở 36.000 đồng là tăng 6,51% so với phiên sáng; BVH tăng 3,25%, CTD tăng 7,26%, FPT tăng 6,7%, GAS tăng 1,48%, MBB tăng 1,23%, VJC tăng 3,89%...

Không phải tất cả các cổ phiếu bứt phá mạnh chiều nay đều đủ sức để vượt qua tham chiếu, nhưng riêng việc thu hẹp đà giảm đã là một yếu tố rất thuận lợi cho chỉ số. Vn30-Index đóng cửa tăng 0,22% là bằng chứng rõ nhất cho đà phục hồi của các blue-chips. Tuy vậy rổ này cũng chỉ có 15 mã tăng/14 mã giảm, tức là phần lớn (25 mã) phục hồi ở thế bớt giảm.

Nhịp phục hồi mạnh đã tạo được sự lan tỏa khá tích cực. Sàn HSX đóng cửa có tới 154 mã tăng/148 mã giảm. Đây cũng là dấu hiệu của hiện tượng lan tỏa tăng giá, vì phiên sáng sàn này chỉ có 92 mã tăng/189 mã giảm.

Biến động phục hồi mạnh nhất lại nằm ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,21%, Smallcap tăng 0,81%. Những mã kịch trần của HSX (24 mã) chủ yếu thuộc hai nhóm này như AGR, VPH, SJS, CMG, QCG, DXG, HAR, DIG, SCR…

Nhịp tăng cuối cùng lúc đóng cửa của VN-Index có sự tác động khá mạnh của một số trụ lớn. Đó là SAB từ 244.800 đồng vọt tăng lên 246.000 đồng, trên tham chiếu 0,41%. VIC, VNM, GAS, HPG, MWG… đều có giá đóng cửa cao hơn đáng kể so với giao dịch cuối của đợt khớp lệnh liên tục. Các mã ngân hàng tuy đóng vai trò lớn trong cả phiên, nhưng lúc đóng cửa lại khá hiền, biến động không mạnh.

Thanh khoản thị trường phiên chiều khá cao, đạt 4.037,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng 22% so với chiều hôm qua. Việc cải thiện thanh khoản ở phiên chiều đã giúp giá trị khớp cả ngày tăng 7,3% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thỏa thuận lên tới 10.693,6 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tiếp tục bán ròng hơn 234,6 tỷ đồng nữa. Cụ thể, tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận đạt 1330,7 tỷ đồng, bán ra 1565,3 tỷ đồng. Như vậy hai phiên đầu tiên của tuần này, khối ngoại đã bán ròng hơn 516,9 tỷ đồng.