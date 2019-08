Chứng khoán chiều 30/8: Chốt tuần xanh, nhiều mã đầu cơ vẫn giảm sốc

Các blue-chips giữ nhịp rất tốt cho thị trường đến tận phút cuối cùng, giúp VN-Index đóng cửa gần đỉnh cao nhất ngày.

Độ rộng của HSX lúc đóng cửa nghiêng mạnh về phía tăng, nhưng điều đó không có nghĩa là cổ phiếu tích cực giống nhau. Phiên này chứng kiến nhiều cổ phiếu đầu cơ không thể nào mạnh cùng với thị trường được và giảm sốc sau thời gian tăng nóng.

Thanh khoản lớn nhất trong số các cổ phiếu "nhảy cắm" hôm nay là DPG với 47,6 tỷ đồng, còn giao dịch nhiều hơn các blue-chips. DPG có phiên giảm sàn đầu tiên sau 4 phiên rơi liên tục và cả tuần bốc hơi 15,4% giá trị.

DPG đang lãnh hậu quả của mức tăng gần 46% chỉ trong vòng 2 tháng. Đặc biệt thanh khoản đã gia tăng đột biến liên tục trong thời gian này. Nhịp tăng thàng 7 tháng 8 đã đưa DPG vọt lên đỉnh cao nhất lịch sử tại 53.400 đồng.

Một cổ phiếu khác đáng chú ý là HVH với khoảng 17,6 tỷ đồng giá trị giao dịch trong phiên. Giảm sàn xuống mức 20.100 đồng, HVH đã rơi thẳng đứng sang phiên thứ 7 và hai phiên gần nhất là giảm sàn. Cả tuần cổ phiếu này bốc hơi 24,2% giá trị.

HDC cũng là cổ phiếu bắt đầu "nhảy cắm" từ đỉnh cao lịch sử. Từ đáy đầu tháng 5/2019, HDC tăng gần 80,5% tới đỉnh hồi đầu tuần này. Đặc biệt là chỉ trong tháng 8 HDC tăng hơn 43%. Từ đỉnh cao lịch sử hôm 27/8, HDC giảm nhanh và đến hôm nay thì rơi thẳng đứng xuống giá sàn. Mới khởi động tuần rời đỉnh, HDC đã bốc hơi 6,6%.

Phiên hôm nay thị trường nhìn chung không xấu, thậm chí có nhiều nét tích cực nhưng nhóm cổ phiếu đầu cơ nóng đang trong tình trạng phân hóa sâu sắc. Các mã bị dòng tiền đầu cơ thoát ra thì không có cơ hội nào trụ lại. Ngoài DPG, HVH, HDC là hàng loạt cổ phiếu khác giảm mạnh 3-4% với thanh khoản. Nhóm ngược lại nhận được lực đầu cơ mạnh bật tăng bất ngờ như DQC, AGM, QCG, CTS, HAH... đều tăng trên 6%.

Độ rộng của HSX lúc chốt phiên là 189 mã tăng/131 mã giảm, với khoảng 100 mã tăng trên 1% trong khi VN-Index tăng 0,56%. Mặt bằng giá cổ phiếu như vậy không phải là tiêu cực. VN30-Index tăng 0,38% cũng có 19 mã tăng/5 mã giảm.

Blue-chips tuy không đẩy các chỉ số tăng bùng nổ nhưng giữ nhịp rất tốt. Chiều nay đã có một đợt tưởng như lao dốc từ 13h30 đến 14h30, nhưng cuối cùng các trụ vẫn ổn định được. VCB tăng 1,17%, VHM tăng 1,15%, VIC tăng 0,82%, BID tăng 2,24% đã đem lại gần 4 điểm trong tổng 5,47 điểm tăng của chỉ số VN-Index.

Blue-chips tăng nhiều nhưng ngoài nhóm vốn hóa lớn, mức tăng ở số còn lại không mạnh. Các cổ phiếu vốn hóa trung bình như MWG, DPM, GMD, SBT tăng trên 1% lại ít ảnh hưởng. Ngay trong từng nhóm cũng có sự phân hóa. MBB sụt giảm bất ngờ 1,07% và toàn bộ là diễn biến buổi chiều. MBB bị xả chiều nay và thanh khoản thuộc nhóm lớn nhất thị trường buổi chiều với gần 50 tỷ đồng khớp lệnh.

Thanh khoản phiên chiều tăng khoảng 18% so với phiên sáng với 1.555,4 tỷ đồng hoàn toàn là do ROS giao dịch quá lớn. Phần còn lại chỉ tăng nhẹ 4,5% so với phiên sáng. VNM, MBB, VRE là các cổ phiếu thanh khoản tốt nhất buổi chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 32 tỷ đồng đối với cổ phiếu hai sàn, ghi nhận phiên mua ròng thứ 3 liên tục. Tuy nhiên cả tuần, cổ phiếu hai sàn vẫn bị rút ròng khoảng 134 tỷ đồng.