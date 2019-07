Chứng khoán chiều 31/7: Bị đè ATC, VHM vẫn "kiến tạo" 4 điểm cho VN-Index

Đà tăng vẫn hừng hực khí thế chiều nay và sức kéo của các trụ đã tạo sự lan tỏa nhất định. Một số mã lại có lực xả ATC đột ngột nhưng các cổ phiếu quan trọng nhất vẫn đủ sức đỡ chỉ số trên 990 điểm.

VHM vẫn là tâm điểm của phiên chiều khi vẫn bay cao hơn phiên sáng. Cổ phiếu này đạt đỉnh 89.200 đồng ngay vài phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, tăng 6,19% so với tham chiếu. Đó cũng là lúc VN-Index đạt đỉnh cao ngày hôm nay ở 993,4 điểm, tăng 0,75%.

Giao dịch ATC có nhiều bất ngờ. VHM lại có lượng xả lớn gần 154.000 cổ phiếu ép giá từ 89.200 đồng xuống 88.200 đồng, thu hẹp mức tăng còn 5% so với tham chiếu. Đây vẫn là mức tăng rất mạnh, thậm chí là kỷ lục trong vòng 5 tháng của VHM.

VHM không thể duy trì được giá cao nhất ngày nhưng mức tăng 5% cũng vẫn giúp VN-Index có hơn 4 điểm tăng hôm nay, trong khi tổng thể VN-Index tăng 5,64 điểm. Vốn hóa của VHM tăng hơn 14.000 tỷ đồng, không chỉ lấy lại hết mức giảm hôm qua mà còn gia tăng thêm. Tuy vậy nếu tính theo mức giá cao nhất hôm qua ở 89.400 đồng thì phiên này VHM vẫn chưa hoàn toàn vượt được đỉnh cao.

Ngoài VHM, một số cổ phiếu lớn khác cũng xuất hiện lực xả dồn vào đợt ATC: SAB bị 25.260 cổ phiếu ép từ 281.700 đồng xuống 279.000 đồng, đang tăng thành giảm 0,71% so với tham chiếu. VIC bị đốn hạ từ 123.100 đồng xuống 122.000 đồng, giảm 0,41% so với tham chiếu. VNM từ 124.000 đồng xuống 123.200 đồng, cũng giảm 0,24%.

Tuy nhiên một số khác cũng bật tăng cao hơn lúc đóng cửa như BID, MSN, HPG... nhưng vốn hóa rõ ràng nhỏ hơn các mã kể trên. VN-Index do đó giảm độ cao gần 2 điểm so với đỉnh ngay cuối đợt liên tục, chốt tại 991,66 điểm, tăng 0,57% so với tham chiếu.

VN30-Index kết phiên tăng 0,6%, không thay đổi nhiều lắm vì có MSN, HPG, MBB, FPT, những cổ phiếu lớn trong chỉ số này mạnh thêm lúc đóng cửa. Độ rông của rổ blue-chips ghi nhận 12 mã tăng/15 mã giảm và toàn sàn HSX có 151 mã tăng/166 mã giảm.

Như vậy so với phiên sáng thị trường đã có đà tăng lan tỏa tốt hơn hẳn. Ngoài ra thanh khoản phiên chiều khá cao với 1.626,2 tỷ đồng, tăng 14% so với phiên sáng. Nếu không tính tới ROS, thanh khoản tăng khoảng 3%.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này giao dịch rất lớn nhưng chủ yếu vẫn chỉ là thỏa thuận nội bộ với VNM từ sáng. Mức mua ròng trên hai sàn cổ phiếu chưa tới 22 tỷ đồng. Cụ thể, HSX được giải ngân 1.631,4 tỷ đồng thì bán ra cũng tới 1.619,3 tỷ đồng. HNX mua 13,9 tỷ, bán 4,3 tỷ đồng.

HPG được mua ròng trở lại cực mạnh với gần 2,5 triệu cổ phiếu. Tổng lượng mua chiếm 46% thanh khoản. Điều này phần nào giúp giá HPG tăng vọt 4,88% so với tham chiếu. VRE, PLX, VHM, POW, KBC cũng là các mã được mua tốt. Phía bán có VNM, PVD, DXG, CTD, NVL, HDB, VCB, HSG, VJC.