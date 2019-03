Chứng khoán chiều 4/3: VN-Index không thể điều chỉnh nổi

Giao dịch chiều nay khá căng thẳng khi VN-Index vươn cao hơn và đạt đỉnh 994,46 điểm lúc 13h30 sau đó trượt giảm. Tuy nhiên mọi lo ngại đã không xảy ra, thị trường quay đầu mạnh trở lại phút đóng cửa.

VN-Index chốt phiên ở 993,99 điểm, chỉ thấp hơn đỉnh phiên chiều một chút, tăng 1,47% so với tham chiếu. Mức phục hồi bất ngờ lúc cuối phiên đã giúp chỉ số thoát ra khỏi mức giảm lớn của ngày 28/2 vừa qua.

Đợt đóng cửa các cổ phiếu lớn hoạt động tích cực. VIC, VCB, VNM, VHM, GAS, HPG, BID đều đóng cửa tăng vọt so với giá cuối ở đợt khớp lệnh liên tục. Mức thay đổi giá ở giao dịch cuối cùng này giúp VN-Index có thêm khoảng 4 điểm.

Ngôi vị dẫn dắt chỉ số vẫn thuộc về 3 cổ phiếu là VIC tăng 2%, VHM tăng 2,42%, GAS tăng 3%. Phần lớn đà tăng của VN-Index thuộc về nhóm trụ, còn mặt bằng nhóm VN30 nói chung không mạnh hơn phiên sáng bao nhiêu. Rổ VN30 có 12 mã tăng so với phiên sáng nhưng cũng có 13 mã tụt giá, số còn lại chỉ đứng im. VNM, TCB, HPG, VHM, GAS là các mã tăng tốt nhất nhiều nay.

Đặc biệt, VHM có diễn biến tăng ngoạn mục tới 1.500 đồng so với cuối phiên sáng, tức là riêng buổi chiều tăng gần 1,64% trong tổng mức tăng 2,42% cả ngày. VHM vượt cả VIC trở thành cổ phiếu kiến tạo điểm số lớn nhất cho VN-Index. GAS cũng là cổ phiếu mạnh, tăng thêm 1000 đồng hay 0,98% so với phiên sáng, chốt tăng 3% so với tham chiếu.

Nhóm ngân hàng chiều nay không mạnh, chỉ có TCB là tăng thêm 50 đồng và MBB tăng 100 đồng so với phiên sáng. Còn lại VCB, VPB, STB, HDB, EIB đều tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 1,43% so với tham chiếu.

Thanh khoản phiên chiều cũng thu hẹp lại đáng kể, hai sàn chỉ khớp 2.057,8 tỷ đồng, giảm gần 29% so với phiên sáng. Nguyên nhân là do giảm giao dịch tại nhóm VN30, rổ này khớp cũng giảm đúng 29% so với phiên sáng. Các blue-chips giao dịch yếu đi rõ rệt, trừ ROS, còn lại không mã nào trong rổ khớp tới 70 tỷ đồng chiều nay, cao nhất là HPG cũng chỉ hơn 61 tỷ đồng.

Mặc dù thanh khoản có giảm đi nhưng nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn mạnh hơn về cuối phiên, thị trường đã không điều chỉnh nổi ở chỉ số. VN-Index tính theo điểm đóng cửa đã xấp xỉ với phiên đỉnh cao 25/2 vừa qua.

Nhà đầu tư nước ngoài ngay trong ngày đầu tuần lại tăng cường bán ra. Tính trên hai sàn HSX và HNX, tổng giá trị bán tăng khoảng 31% trong khi giá trị mua chỉ tăng 26%. Mức bán ròng khoảng 153 tỷ đồng. Cụ thể, HSX bị bán 778,9 tỷ đồng và mua 628,1 tỷ đồng. HNX mua 18 tỷ đồng, bán 20,1 tỷ đồng.