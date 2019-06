Chứng khoán chiều 4/6: Trụ lớn quyết giữ VN-Index xanh

Chiều nay thị trường lại biến động dữ dội với các nhịp tăng giảm chóng mặt. Cuối cùng sức mạnh của các cổ phiếu lớn đã giữ được VN-Index tăng lúc đóng cửa 0,5%.

Vai trò của BID bất ngờ tỏa sáng. Cổ phiếu này có cú nhảy đột ngột lúc đóng cửa và vươn lên trở thành trụ có ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index. BID chốt phiên tăng 4,58% so với tham chiếu thì riêng ở đợt đóng cửa đã tăng 3,11%.

Chốt đợt khớp lệnh liên tục, BID tăng 1,47% so với tham chiếu và giá đứng tại 31.050 đồng. Trong đợt ATC, BID giao dịch thêm 136.050 cổ phiếu nữa và giá được kéo vọt lên 32.000 đồng. Gần một phần ba giao dịch của BID chiều nay dồn vào đợt đóng cửa.

VCB cũng là cổ phiếu có diễn biến mạnh bất ngờ ở vài phút cuối. Cổ phiếu này từ tham chiếu được kéo mạnh lên và tăng 1,05% trong thời gian rất ngắn.

GAS, VNM, SAB cũng có đột biến mạnh ở lần giao dịch cuối. Các mã này đã nhanh chóng giúp VN-Index nhảy vọt qua 950 điểm và chốt phiên ngay sát đỉnh cao nhất ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 0,5% so với tham chiếu tương đương 4,69 điểm nhưng tới gần 4 điểm được tạo ra trong đợt đóng cửa. Nói cách khác các blue-chips được kéo giá mạnh ở đợt này đã tạo kết quả tốt cho chỉ số.

VN30-Index đóng cửa chỉ tăng 0,03% cho thấy yếu tố vốn hóa có tính quyết định mức tăng chỉ số hôm nay. GAS, VCB và SAB kéo không nhiều VN30-Index. BID hoàn toàn không ảnh hưởng. Trong khi đó các mã như VNM, VIC lại tăng rất nhẹ, VPB, VHM, MSN, MBB là các mã có ảnh hưởng thì chỉ tham chiếu.

Tuy nhiên hôm nay vẫn là một phiên tăng khá chất lượng khi HSX có được độ rộng khá tốt với 160 mã tăng/130 mã giảm, trong số này gần 100 mã tăng trên 1%. So với phiên sáng mặt bằng giá có cải thiện không rõ rệt. Bất ngờ là nhóm VN30 chiều nay lại yếu đi: Rổ này ghi nhận 19 mã giảm giá so với phiên sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. Do đó mức tăng của VN30 chiều nay còn yếu hơn thời điểm cuối phiên sáng.

Thanh khoản phiên chiều cũng không có thay đổi gì nhiều. Hai sàn khớp thêm 1.213,1 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với phiên sáng. Tuy nhiên mức tăng này chủ yếu là do ROS. Cổ phiếu này chiều nay giao dịch gấp đôi phiên sáng. Nếu không tính ROS cho cả hai phiên thì mức giao dịch buổi chiều chỉ cải thiện khoảng 2,8% so với phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng khá ấn tượng với khỏang 101 tỷ đồng hai sàn. HSX được mua 422 tỷ đồng, bán ra 308,4 tỷ đồng. HNX mua 2,7 tỷ, bán 15,1 tỷ đồng. Tuy nhiên trong số hơn 100 tỷ đồng mua ròng này thì chủ yếu là chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 với hơn 78 tỷ đồng ròng. Các cổ phiếu được mua ròng tương đối nhỏ.

Nhóm mua ròng tốt nhất là HPG, VRE, PVD, KBC, NVL, BID, SSI, CII, VIC, VCB, STB, BVH, PLX. Phía bán ròng có FLC, DCM, HDB, HCM, KSB.