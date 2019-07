Chứng khoán chiều 4/7: Rung lắc thoáng qua, tiền chớp cơ hội

Rung lắc đã xảy ra rõ hơn trong phiên chiều khi xuất hiện các đợt chốt lời nhanh. Nhịp điều chỉnh trong phiên kéo khá dài buổi chiều, nhưng người cầm tiền coi đó là cơ hội. Cầu mạnh nhanh chóng đẩy thị trường trở lại quỹ đạo tăng.

VN-Index chốt ngày ở vị trí cao nhất, đạt 973,04 điểm, tăng 1,32% so với tham chiếu. Như vậy so với phiên sáng chỉ số chiều nay đi cao thêm được khoảng 0,4% nữa. Tuy nhiên đường tăng không hề bằng phẳng. Trước khi đạt đỉnh cao 973 điểm cuối phiên, VN-Index đã có một nhịp điều chỉnh xuống gần 967 điểm.

Tổng thể thị trường chiều nay vẫn là tăng với mặt bằng điểm số cao hơn nhiều so với phiên sáng. Đó là do các blue-chips vẫn tiếp tục giữ nhịp tăng rất tốt và ổn định lẫn nhau trong nhịp giảm. Một vài mã lớn như GAS, SAB giao dịch nhiễu loạn chiều nay cũng có tác động mạnh ở nhịp điều chỉnh. GAS là trụ tụt giá đáng kể nhất buổi chiều khi để mất 600 đồng so với cuối phiên sáng và đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,19%.

Hai mã mạnh mẽ nhất hôm nay vẫn là VCB và VHM. Tiếp đà tăng phiên sáng, VHM tăng cao thêm 2.100 đồng nữa và chốt trên tham chiếu 3,66%. VCB bay cao thêm 300 đồng, chốt tăng 4,17%. Cả hai mã này đều lập kỷ lục về mức tăng trong ngày, với VCB là từ tháng 12 năm ngoái, còn với VHM là từ giữa tháng 2/2019.

Vốn hóa của VCB và VHM lúc đóng cửa đều tăng trên 10.000 tỷ đồng, con số khổng lồ. Điều này cũng không bất ngờ vì đây là hai cổ phiếu lớn chỉ sau VIC, thậm chí còn lớn hơn cả VNM và GAS.

Ngoài cặp đôi này, nhóm blue-chips còn có sự góp sức của VIC tăng 0,95%, BID tăng 2,18%, TCB tăng 2,88%, SAB tăng 1,09%. Có thể thấy cổ phiếu ngân hàng đã quay lại đóng vai trò lớn trong việc tạo sức nóng tăng của chỉ số.

VN-Index điều chỉnh chiều nay xuống thấp nhất 967,45 điểm, tương đương với các đỉnh cao đạt được hồi tháng 6. Diễn biến này khiến thị trường trở nên đẹp hơn về mặt kỹ thuật khi có nhịp quay lại kiểm tra vùng kháng cự trước đó và nay trở thành vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư xem đó là tín hiệu tốt và lực cầu nhanh chóng xuất hiện.

Chiều nay hai sàn giao dịch thêm 1.686,8 tỷ đồng khớp lệnh nữa, tăng 6% so với phiên sáng. Giao dịch của ROS rất lớn, tới hơn 297 tỷ đồng, nhưng ngoài ra cũng có các mã thanh khoản rất cao như VHM, PLX, HPG, TCB, VCB.

Phần lớn các blue-chips đều có một nhịp rung lắc giữa phiên chiều. Vn30-Index biến động lùi xuống khoảng 0,4% trong thời gian này trước khi phục hồi trong khoảng 20 phút cuối và được đẩy mạnh thêm lúc đóng cửa. Chỉ riêng thanh khoản của HSX trong đợt ATC đạt 428,2 tỷ đồng khớp lệnh, trong đó ROS khoảng 207,5 tỷ đồng. Như vậy lực bán ra là khá nhẹ.

Thanh khoản cả phiên hôm nay tăng gần 17% so với hôm qua, đạt 3.278 tỷ đồng khớp lệnh. Giao dịch thỏa thuận đạt 1.430 tỷ đồng, nổi bật là 372 tỷ đồng giao dịch của EIB, 215 tỷ đồng giao dịch của VHM, ngoài ra là GEX, GTN, chứng chỉ quỹ E1...

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chuyển sang mua ròng khoảng 123 tỷ đồng, trong đó 53,4 tỷ đồng là với chứng chỉ quỹ E1, còn lại là cổ phiếu. Cổ phiếu HSX được giải ngân 408 tỷ đồng, bán ra 343,5 tỷ đồng. PDR, PLX, VCB, PVD, HSG, VGC, DXG, PPC là những mã được mua ròng khá nhất. Phía bán có HPG, VRE, HDB, VHM, PVT, NKG, VSC, CII.