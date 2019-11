Chứng khoán chiều 6/11: VHM lại lập công, tạo đủ điểm để VN-Index xanh

Thị trường chao đảo mạnh trong chiều nay khi nhịp giảm cuối thậm chí đưa VN-Index về sát tham chiếu, VN30-Index đã đỏ. Rất may vẫn có VHM gồng mình tăng ở đợt ATC.

Nhịp tăng sớm ngay khi mở cửa thị trường trở lại đưa VN-Index lên sát đỉnh cao buổi sáng. Từ đỉnh này, thị trường trượt dốc rất nhanh và VN-Index rơi gần như thẳng đứng. Đến phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số chỉ còn trên tham chiếu có 0,15 điểm, ranh giới rất mong manh mà chỉ cần một vài blue-chips nào đó yếu đi nhẹ, cũng đủ chấm dứt nhịp tăng 3 phiên.

Bản thân trụ VHM cũng yếu đi đáng kể chiều nay. Trong nhịp rơi nửa sau phiên chiều của VN-Index, VHM tụt từ 100.300 đồng xuống 98.500 đồng, tương đương giảm tới gần 1,8%. Do VHM là trụ chính của chỉ số này trong cả ngày, nên khi VHM lao dốc, VN-Index mất hẳn lực đỡ. May mắn là đợt ATC VHM vẫn nhích thêm được 200 đồng so với giá cuối của đợt liên tục. VHM đem lại thêm khoảng 0,4 điểm nữa, giúp VN-Index không rơi thêm mà duy trì được mức tăng 0,57 điểm so với tham chiếu.

VHM đóng cửa tăng 1,53% so với tham chiếu nhưng là giảm khoảng 0,5% so với phiên sáng. Áp lực xả ở VHM là đáng chú ý vì cổ phiếu này vẫn nằm trong nhóm thanh khoản nhất thị trường buổi chiều khi giao dịch gần 59 tỷ đồng nữa.

Cổ phiếu rơi bất ngờ nhất chiều nay là VJC. Cuối phiên sáng VJC đã giảm 0,69% so với tham chiếu, đứng mốc 144.700 đồng. Bất ngờ lực bán tăng mạnh trong khi cầu mất hút khiến VJC lao dốc nặng xuống tận 143.000 đồng ngay cuối đợt khớp lệnh liên tục. Cả chiều VJC chỉ có một đường giảm và đóng cửa có khá hơn một chút nhưng vẫn thấp hơn tham chiếu 1,51%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của VJC kể từ cuối tháng 8.

Nhìn chung mặt bằng giá các blue-chips chiều nay là yếu đi, VN30 có 16 mã tụt giá so với phiên sáng, 11 mã tăng giá. Độ rộng lúc đóng cửa là 11 mã tăng/13 mã giảm cùng với mức tăng chỉ 0,04 điểm của chỉ số. VN3-Index đã giảm xuống dưới tham chiếu ở nhịp rơi cuối phiên, nhưng đóng cửa tác động của VHM cũng giúp chỉ số này nhích vừa đủ qua tham chiếu.

Trong nhóm trụ, VNM tăng 0,7%, VCB tăng 0,22%, VIC tăng 0,33% chỉ là kết quả của nỗ lực cầm cự. Ngân hàng duy nhất MBB tăng đáng kể 1,29% nhưng cổ phiếu này hơi nhỏ và chỉ tác động tới VN30-Index. MBB cũng trải qua nhịp trượt giảm đáng kể, từ đỉnh cao 23.900 đồng khoảng 1h30 cắm đầu xuống 23.450 đồng trước khi hồi nhẹ lên 23.550 đồng lúc đóng cửa.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không sôi động lên được trong phiên chiều, vẫn chỉ là các gương mặt cũ từ sáng như MCG, TSC, HVG, TNA...

Thanh khoản chiều nay tính tổng thì tăng khoảng 19% so với phiên sáng nhờ ROS giao dịch tới gần 561,5 tỷ đồng. Cả phiên mã này giao dịch tới 724,1 tỷ, chưa kể thỏa thuận, chiếm 18,2% toàn thị trường. Nếu không xét đến giao dịch của ROS thì thanh khoản thị trường buổi chiều thậm chí còn giảm gần 4%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ tăng xả ròng đối với cổ phiếu HSX, chủ yếu do giảm mua. Cụ thể, cổ phiếu sàn này bị bán 670,3 tỷ đồng giá trị, giảm 11% so với hôm qua nhưng mua vào giảm tới 30% chỉ đạt 550 tỷ đồng. Như vậy khoảng 120,3 tỷ đồng đã bị rút ròng với cổ phiếu. Rất may là chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng khoảng 30,5 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch quá nhỏ.

Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất phiên này là VCB, VJC, VHM, VNM, DXG, HNG, ROS, HDB, MSN, VIC. Mua ròng có POW, HCM, VRE, FLC, KDH, TVS, PVT.