Chứng khoán chiều 6/4: Đột phá "suýt" thành công

Cú "rồ ga" giây cuối cùng ở ROS vẫn chưa đủ để thúc VN-Index qua được mốc 1.200 điểm. Thế nhưng chỉ số cũng đã là 1199,96 điểm.



ROS thiếu chút nữa trở thành người hùng vì kéo chỉ số qua được đỉnh. Cổ phiếu này lúc đóng cửa liên tục dự kiến ở giá đỏ, nhưng giây cuối được tiêm lệnh kéo vọt lên 132.000 đồng, trên tham chiếu 4,76%.

Trong khi các trụ lớn khác hầu như không biến động thêm lúc đóng cửa (so với giá chốt đợt liên tục) thì ROS trở thành "nhân tố bí ẩn" có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên cũng có MSN, GAS, CTG, VCB, VNM yếu đi một chút nên vô tình ROS lại tăng chưa đủ.

Dù sao VN-Index cũng có được một phiên kết tuần ở "số đẹp", hứa hẹn khả năng tươi sáng hơn trong tuần sau.

Thị trường phiên chiều có mặt bằng giá ổn định hơn phiên sáng và theo chiều hướng tăng dần. VN-Index chiều nay đã hai lần vượt qua mức 1200 điểm nhưng cuối cùng vẫn chưa thật sự thành công.

Các blue-chips chủ đạo vẫn là tăng so với tham chiếu, nhưng mức tăng thì phân hóa. Chẳng hạn VIC, HPG, VJC, ROS, GAS là những trụ lớn tăng rất tốt so với phiên sáng, nhưng VNM, MSN, SAB, MWG, , BVH lại tụt giá đáng kể. Các cổ phiếu lớn giằng co nhau quyết liệt nên VN-Index không có được động lực mạnh rõ rệt để bứt phá.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,45% so với tham chiếu, gần như không đổi so với thời điểm chốt phiên sáng. Trong khi đó VN-Index đóng cửa tăng 0,57%, cũng chỉ nhích lên không đáng kể từ mức tăng 0,5% từ sáng.

Điểm tích cực là thanh khoản phiên chiều đã mạnh lên với 3.139 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng khoảng 15% so với chiều hôm qua. Giao dịch rất sôi động đã giúp một số cổ phiếu đảo chiều khác biệt như HPG. Sáng nay HPG còn dập dình gần tham chiếu, chỉ tăng nhẹ 0,51% thì chiều nay đóng cửa tăng vọt 2,72%.

HPG giao dịch thêm hơn 2,75 triệu cổ chiều nay, tương đương 165 tỷ đồng. Khối ngoại tung tiền vào mua 2,33 triệu HPG chiều nay, chiếm gần hết lượng giao dịch là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu này tăng mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu nhưng là bán ròng nếu tính cả giao dịch chứng chỉ quỹ. Cụ thể, tổng giá trị mua vào với cổ phiếu (cả thỏa thuận) là 895,9 tỷ đồng, bán ra 862,9 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ bị bán ròng 6,4 triệu chứng chỉ, tương đương 122,9 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là VJC -90,8 tỷ, NVL -61,7 tỷ, VCB -39,8 tỷ, CII -30,5 tỷ, VIC -29,9 tỷ, SSI -17,1 tỷ, MSN -16,4 tỷ, GAS -13,5 tỷ.

Cổ phiếu được mua ròng là HPG 137,8 tỷ, VNM 66,2 tỷ, HDB 35,2 tỷ, AAA 24,8 tỷ, VND 22,4 tỷ, DHG 18,9 tỷ, GEX 13 tỷ.