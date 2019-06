Chứng khoán chiều 7/6: Trụ tăng ầm ầm, chỉ số “bốc đầu”

Thị trường đột ngột tăng tốc chiều nay khi hàng loạt blue-chips lớn được mua mạnh đẩy giá lên. Thanh khoản phiên chiều không cải thiện nhiều, nhưng giá cổ phiếu lại rất mạnh.

Những cổ phiếu mạnh đột biến chiều nay lại là những mã có ảnh hưởng rất lớn đến VN-Index. So với phiên sáng, VNM, VCB là hai trụ duy nhất bị tụt giá, giảm tương ứng 400 đồng và 200 đồng. Còn lại các mã khác đều tăng tốt.

Những cổ phiếu bùng nổ nhất phải kể tới là VHM, tăng so với phiên sáng tới 1.800 đồng tương đương 2,24% và chốt trên tham chiếu 2,37%. SAB cao hơn phiên sáng 2.400 đồng, đóng cửa tăng 0,88%. GAS tăng 2.600 đồng, tương đương 2,59% và đóng cửa tăng 3,21% so với tham chiếu. MSN tăng thêm 800 đồng, chốt trên tham chiếu 0,94%.

Ngoài ra các trụ khác tăng lẻ tẻ như VIC tăng thêm 300 đồng, VJC tăng 300 đồng, MWG tăng 1.100 đồng, VRE tăng 350 đồng, CTG tăng 100 đồng... Cả rổ Vn30 chiều nay ghi nhận 21 mã tăng cao hơn phiên sáng, chỉ 5 mã bị tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,96% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng 0,53%. VN-Index đóng cửa tăng 1,06% tương đương tăng thêm 0,68% trong buổi chiều.

Có thể thấy phần lớn mức tăng của các chỉ số là có được trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm blue-chips lớn nhất. Đó chính là khác biệt so với phiên sáng, khi thị trường dao động lờ đờ và không có nhóm cổ phiếu tạo cảm hứng. Chiều nay những VHM, GAS giao dịch rất sôi động.

Tính chung cả phiên, GAS và VHM là hai mã kiến tạo điểm số nhiều nhất cho VN-Index khi vốn hóa đều tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng. Tiếp đó là các mã VIC, HVN, SAB, BID. Độ rộng của HSX ghi nhận 210 mã tăng/82 mã giảm, trong đó 134 mã tăng trên 1%. Phiên sáng mới có chưa tới 90 mã tăng quá 1%. Như thế mặt bằng giá chung của thị trường đã cải thiện rất nhiều ở phiên chiều.

Tuy giá tăng tốt nhưng thanh khoản chiều nay vẫn còn thấp. Hai sàn chỉ khớp thêm được 1.356,3 tỷ đồng, tăng 11,7% so với phiên sáng. Lý do một phần là do ROS giao dịch quá nhiều buổi chiều, tăng 71% so với phiên sáng. Nếu không tính ROS cho cả hai phiên thì toàn bộ phần còn lại của thị trường chiều nay chỉ tăng thanh khoản 5,3% mà thôi.

Đáng chú ý là nhóm VN30 thanh khoản rất tệ. Cả buổi chiều bao gồm ROS, rổ VN30 chỉ giao dịch 681,3 tỷ đồng (ROS chiếm mất 30%). 29 cổ phiếu còn lại giao dịch chừng 478 tỷ đồng với hai mã thanh khoản nhất là GAS và MWG cũng chỉ hơn 33 tỷ đồng một chút.

Một yếu tố nữa là nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng khá lớn. Phiên này hai sàn bị rút ròng gần 125 tỷ đồng chưa tính UpCom. Cụ thể, HSX bị bán 538,1 tỷ đồng, mua vào 414 tỷ đồng. HNX bị bán 2,5 tỷ, mua 1,7 tỷ đồng.



Quy mô bán ròng trên cổ phiếu thực tế còn lớn hơn nhiều vì con số tổng này là đã cộng chung cả khoản mua ròng chứng chỉ quỹ E1 tới hơn 139 tỷ đồng. Các giao dịch bán kỷ lục là HPG, NBB với tương ứng 1,4 triệu cổ và 1,1 triệu cổ ròng. PVD, GAS, VCB, VNM, MSN cũng bị bán ròng lớn.