Chứng khoán chiều 7/8: "Ngây ngất" với MWG, PNJ

Đà tăng có phần chững lại ở nhiều cổ phiếu nóng trong phiên sáng tưởng như áp lực chốt lời sẽ còn mạnh hơn trong phiên chiều. Tuy nhiên sức mạnh đáng nể ở một số cổ phiếu tiếp tục gây bất ngờ lớn.

Rất hiếm cổ phiếu lớn đột biến tăng thêm được trong chiều nay, nhưng các mã tầm trung lại rất mạnh. Tính về mức tăng so với phiên sáng, PNJ, MWG, FPT là 3 mã đột biến nhất.

PNJ riêng chiều nay bùng nổ thêm 2.200 đồng so với phiên sáng, tương đương tăng thêm 2,62% nữa. Đóng cửa PNJ tăng tổng cộng 3,34% so với tham chiếu. PNJ trở thành blue-chips mạnh nhất thị trường trong ngắn hạn khi chỉ 3 phiên đầu tuần đã tăng 7,7% và 6 phiên gần nhất tăng 13,5%.

Do áp lực tăng quá nhanh nên PNJ cũng bị xả hàng nhiều. Phiên sáng đà tăng khá chậm. Tuy vậy lực cầu lớn đã thổi bay khối lượng chốt lời và đẩy giá lên sát đỉnh cao tháng 6/2018. PNJ hôm nay cũng đạt thanh khoản lớn thứ 3 thị trường không kể ROS với 88,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

MWG phiên chiều cũng bay cao thêm tới 1.600 đồng so với phiên sáng, tương đương tăng 1,46% và chốt trên tham chiếu 3,64%. Trong 3 phiên đầu tuần này MWG cũng đã tăng 5,6% và 6 phiên gần nhất tăng 9,93%, chỉ kém PNJ một chút.

Tuy nhiên MWG lại mạnh hơn PNJ khi có xu thế tăng kéo dài bước sang tháng thứ 4 và kể từ đáy tháng 4/20109 đến giờ, MWG tăng 42,5% giá trị. MWG cũng liên tiếp lập đỉnh cao mới trong lịch sử. Phiên này MWG đạt thanh khoản lớn nhất thị trường sau ROS với 144 tỷ đồng khớp lệnh.

FPT là cổ phiếu yếu nhất trong 3 mã, chiều nay cũng tăng thêm 1,22% so với phiên sáng, đóng cửa tăg tổng cộng 1,63% so với tham chiếu. Thanh khoản của FPT hơi đuối với hơn 61 tỷ đồng.

Chiều nay thực tế là mặt bằng giá nhóm VN30 yếu hơn phiên sáng, có tới 17 mã tụt giá và 12 mã tăng cao thêm. Đáng tiếc là các trụ lại yếu đi, nên chỉ số không tăng thêm được so với phiên sáng. VN-Index đóng cửa tăng 0,14%, VN30-Index tăng 0,25%, đều kém hơn phiên sáng.

Trong nhóm trụ, VCB khá mạnh khi tăng thêm 700 đồng nữa, tương đương 0,9%, đóng cửa trên tham chiếu 2,75%, trở thành trụ khỏe nhất thị trường. Đáng tiếc là VIC chiều nay lại sụt giảm thêm 1.000 đồng, tương đương 0,84% và chốt giảm 1,54%. Do đó khoảng 2,4 điểm của VCB bị VIC lấy đi 1,8 điểm trong VN-Index.

Ngoài VCB thì nhóm cổ phiếu tầm trung tăng như PNJ, MWG hay FPT lại có vốn hóa khá nhỏ trong VN-Index. NVL tăng 1,19%, HPG tăng 1,61% cũng không có nhiều tác động. VNM lại tăng nhẹ 0,67%, VJC tăng 0,8%, SAB tăng 0,29%, VHM tăng 0,6%.

Số giảm ngoài VIC cực mạnh, có thêm GAS giảm 1,47%, TCB giảm 0,74%, BID giảm 1,42%, BVH giảm 1,95% cũng gây sức ép lớn. Sự giằng co này đem lại hậu quả là các chỉ số lình xình rất yếu.

Thanh khoản phiên chiều cũng khá đuối. Hai sàn khớp chung được 1.595 tỷ đồng, tăng gần 5% so với phiên sáng. Mức tăng này hoàn toàn do ROS giao dịch tới gần 280 tỷ đồng riêng buổi chiều. Do đó các cổ phiếu còn lại thực tế giảm thanh khoản tới 10% so với phiên sáng.

Thị trường cổ phiếu hôm nay tiếp tục bị nhà đầu tư nước ngoài rút ròng gần 182 tỷ đồng nữa, chưa kể gần 33 tỷ đồng khác ở chứng chỉ quỹ. Chuỗi ngày rút vốn quy mô lớn khỏi cổ phiếu đã bước sang ngày thứ 5 liên tục. Riêng HSX phiên này bị xả 664,1 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trong khi mua vào 476,7 tỷ đồng. POW, PVT, DXG, SSI, HPG, VRE, HCM, VJC, HDB, VIS, KBC, NVT, CTI, NT2, CII, MSN là những cổ phiếu bị bán ròng rất lớn. Phía mua ròng có BID, PVD, VGC, VNM, HQC, DLG.