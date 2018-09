Chứng khoán chiều 7/9: Tăng gần 11 điểm, hi vọng trở lại

Rất may mắn là chiều nay không có thêm nhịp giảm nào nữa khiến VN-Index mất nốt 0,74 điểm mong manh cuối phiên sáng. Trái lại các cổ phiếu blue-chips đã khởi động thành công một đợt tăng mới và duy trì đến tận lúc đóng cửa.

Trong rổ VN30, chiều nay chỉ có đúng 2 cổ phiếu đứng im so với phiên sáng, còn lại đều tăng. Đó là diễn biến rất tích cực và mặt bằng giá được nâng lên hầu như toàn bộ. Đà tăng rất rộng kéo theo mức tăng bền hơn ở chỉ số.

Nếu so với phiên sáng, nhiều cổ phiếu có mức phục hồi cực mạnh như HPG tăng 2,06%, MSN tăng 1,39%, VPB tăng 2,25%, VRE tăng 1,89%, MBB tăng 1,78%, VCB tăng 2,14%, GAS tăng 1,1%, CTG tăng 2,12%... Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa đủ lớn nên mức tăng 1-2% đều làm gia tăng vốn hóa rất nhiều.

Không phải tất cả các cổ phiếu nói trên đều bùng nổ mạnh, nhiều mã chỉ phục hồi qua tham chiếu một chút. Chẳng hạn GAS, MSN tăng so với tham chiếu hầu như không đáng kể, hay như VIC phục hồi nhưng vẫn chốt dưới tham chiếu. Bù lại, nhóm ngân hàng rất xuất sắc: VCB đóng cửa tăng 2,82%, VPB tăng 1,63%, CTG tăng 2,32%, MBB tăng 1,78%, STB tăng 2,26%, BID tăng 3,51%, TCB tăng 1,81%, TPB tăng 6,9%...

Ấn tượng nhất là VNM chiều nay không hề núng thế mà trái lại tăng tiếp được 1.100 đồng so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu tổng cộng 5.000 đồng hay 4,1%. VNM đã quật ngược lại được phiên giao dịch thảm họa hôm qua. Khối ngoại cũng là lực đỡ đáng kể khi mua 69% thanh khoản. VCB cũng là cổ phiếu mạnh mẽ, đóng cửa tăng 2,82% nghĩa là lấy lại được hơn 6.116 tỷ đồng vốn hóa, chỉ đứng sau VNM.

Độ rộng thị trường lúc đóng cửa cũng phản ánh một phiên phục hồi khá tốt. Sàn HSX có 192 mã tăng/92 mã giảm trong khi buổi sáng chỉ có 125 mã tăng/119 mã giảm. VN-Index đóng cửa tăng 1,12% và ở mức cao nhất trong ngày. VN30-Index tăng 1,45% cũng đóng cửa ở mức cao nhất.

Với đà tăng giá rất tốt ở nhóm blue-chips, điều khá bất ngờ là thanh khoản lại không cao. Tổng giá trị khớp buổi chiều của hai sàn chỉ là 1.859 tỷ đồng, xấp xỉ chiều hôm qua và tăng nhẹ chưa tới 5% so với phiên sáng. Đặc biệt là giao dịch ở rổ VN30 lại giảm gần 12% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh của cả nhóm này hôm nay cũng giảm hơn 4% so với phiên trước mặc dù tổng giá trị khớp 2 sàn cả ngày tăng gần 4%. Như vậy thanh khoản lớn đến từ các mã ngoài rổ VN30 như ASM, HNG, GEX hay PVS bên sàn HNX.

Khối ngoại cũng hỗ trợ thị trường tốt bằng cách mua ròng khá lớn. Hôm nay khoảng 130,8 tỷ đồng được bơm ròng vào thị trường nhờ tăng quy mô mua và giảm quy mô bán. Cụ thể, ở HSX khối này tăng mua 21% so với hôm qua, đạt 495,5 tỷ đồng, giảm 31% bán ra với 344,2 tỷ đồng. Ở HNX khối ngoại mua 12,5 tỷ, bán 33 tỷ đồng.