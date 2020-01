Chứng khoán chiều 8/1: BID, VNM lội ngược dòng, ROS khóa chặt hàng T3

Trừ một chút giảm thêm đầu phiên, chiều nay thị trường đã khá hơn khi khá nhiều blue-chips phục hồi theo hướng bớt giảm. BID, VNM đảo chiều thành công vượt tham chiếu trong khi nhiều trụ khác lại yếu đi.

Nhóm VN30 buổi chiều ghi nhận 11 cổ phiếu tăng so với phiên sáng nhưng 14 mã khác lại giảm giá. Số giảm bao gồm cả GAS, SAB, khiến VN-Index đã không thể giữ được thành quả của nhịp phục hồi, lại để mất mốc 950 điểm lúc đóng cửa.

BID là cổ phiếu quay đầu mạnh nhất khi tăng so với phiên sáng 1,29%. Từ chỗ giảm 0,43% so với tham chiếu, đóng cửa BID bật tăng 0,86% và là một trong 2 mã duy nhất của nhóm VN30 tăng ngược dòng. Thanh khoản của BID hôm nay gấp 2,3 lần hôm qua và cao nhất 11 phiên.

VNM cũng đảo chiều so với phiên sáng 900 đồng tương đương 0,76%. Cuối phiên sáng VNM giảm 0,51% so với tham chiếu, chốt phiên đã thành tăng 0,25%. Tuy nhiên mức tăng vốn hóa của cả BID lẫn VNM là quá nhỏ so với số giảm. Thậm chí chỉ riêng NVL giảm 4,09% cũng đã thổi bay tất cả nỗ lực về điểm số của hai blue-chips này.

Phía giảm, đáng tiếc nhất và khá bất ngờ là GAS đã không duy trì được lợi thế. Cổ phiếu này giao dịch quá kém, thanh khoản rất thấp buổi chiều, còn giá thì rớt từ 97.700 đồng cuối phiên sáng xuống 97.000 đồng lúc đóng cửa, dưới tham chiếu 0,1%. SAB cũng là trụ rơi khá mạnh chiều nay nhưng chủ yếu là bị ép lúc đóng cửa, giảm 0,36%.

Nhóm VIC, VHM, VCB, MSN, CTG... tuy vẫn đỏ nhưng thực tế là đã có cải thiện giá trong phiên chiều. Giảm sâu nhất chỉ còn VHM mất 1,55% và VCB giảm 0,91%, MSN giảm 1,41%. Những mã khác giảm không đáng kể: VIC giảm 0,35%, CTG giảm 0,23%.

Giảm nặng nhất lại là các cổ phiếu vốn hóa trung bình mà nhiều mã trong số này lại là trụ của chỉ số Vn30-Index. Đó là TCB giảm 1,94%, VPB giảm 1,23%, VRE giảm 3,68%, BVH giảm 2,22%, FPT giảm 2,24%, GMD giảm 3,45%, MBB giảm 1,43%, MWG giảm 2,42%, NVL giảm 4,09%, PNJ giảm 2,07%, SSI giảm 2,74%...

Đó cũng là nguyên nhân khiến VN30-Index đóng cửa vẫn giảm tới 1,31% trong khi VN-Index chỉ còn giảm 1,03%.

Với nhóm đầu cơ, biến động cũng khá mạnh theo cả hai chiều. Chẳng hạn PDR chốt phiên sáng giảm 1,26%, đóng cửa được kéo lên kịch trần tăng 6,9%. BCG cũng từ giảm sàn quay ngược lên sát trần, tăng 6,82%.

Ngược lại, như ROS chiều nay không có cầu đủ mạnh, giá bị ép xuống tận sàn và đóng cửa vẫn sàn. Không hề thấy sức mua hoành tráng ngàn tỷ ngày hôm qua đâu nữa, lực bán lẻ tẻ vài triệu cổ buổi chiều cũng khiến giá mất sạch lực đỡ. Đóng cửa ROS xuống mức 14.000 đồng.

Như vậy ROS chỉ hé cửa cho nhà đầu cơ T3 hòa vốn trong khoảng 30 phút đầu phiên sáng nay, còn lại toàn bộ thời gian là lỗ. Đóng cửa giá hôm nay lại sàn, nâng mức lỗ T3 lên khoảng 7,6%. Cổ phiếu này luôn luôn cho các nhà đầu cơ lóa mắt vì món lợi nhỏ nhờ giao động hàng ngày nhưng lại khóa chặt lượng cổ phiếu phải nắm giữ và phải chịu lỗ còn lớn hơn.

Thanh khoản phiên chiều duy trì khá tốt với 1.422,1 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, giảm khoảng 20% so với phiên sáng. Tuy vậy hôm nay vẫn là một ngày thanh khoản khá lớn nếu tính riêng khớp lệnh, cao nhất 11 phiên. Thỏa thuận bùng nổ hơn 2.440 tỷ đồng với trên 1.142 tỷ đồng tại CTG.

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 185 tỷ đồng với cổ phiếu hai sàn, chủ yếu là giao dịch thỏa thuận CTG. Tuy nhiên POW, HDB, GAS, NVL cũng bị bán ròng khá nhiều. Mua ròng dồn vào HPG, VNM, BID, MSN và chứng chỉ quỹ E1.