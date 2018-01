Chứng khoán chiều 8/1: Vượt đỉnh thành công

Chiều nay các blue-chip càng lúc càng mạnh và mức 1020 điểm của VN-Index được chinh phục thành công.



VN-Index đóng cửa tăng 1,01% so với tham chiếu, đứng ở 1022,9 điểm. Mức đỉnh cũ của chỉ số này là 1020 điểm được chinh phục lần thứ nhất trong nhịp tăng đầu phiên chiều lên 1021,43 điểm. Sau đó chỉ số thoái lui xuống 1016,52 điểm. Từ sau 14h, VN-Index lại có hành trình chinh phục đỉnh cao lần thứ hai và thành công.

Các blue-chip lớn mạnh lên là động lực chính cho VN-Index vượt đỉnh thành công. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp VCB, VPB, STB, MNBB, CTG tăng cao thêm so với phiên sáng. Trong số này VCB tăng rất mạnh tới 1,47% và đóng cửa trên tham chiếu 2,59%.

Ngoài ra phải kể tới 4 trụ rất lớn cũng tăng đáng kể so với phiên sáng là VNM, VIC, SAB và MSN. Rất đáng tiếc là GAS lại sụt giảm mất 1.500 đồng, tương đương giảm 1,47% so với phiên sáng và chốt phiên quay trở lại tham chiếu. GAS là trụ lớn duy nhất tụt lùi trong phiên chiều nay.

VNM tuy tăng so với phiên sáng nhưng chỉ ở mức bớt giảm. Trụ này đóng cửa vẫn mất 1,64% so với tham chiếu nhưng riêng buổi chiều thì là tăng, do đó có đóng góp vào quá trình vượt đỉnh của chỉ số.

VIC phục hồi thành công và đóng cửa đã tăng nhẹ 0,38% so với tham chiếu. So với phiên sáng VIC tăng được 1,26%.

MSN là cổ phiếu hơi khác biệt. So với phiên sáng, MSN là mã tăng đáng kể nhất, tới 2.900 đồng, tương đương 3,38%. Tuy nhiên MSN lại có vai trò tương đối nhỏ trong VN-Index (đứng thứ 7) trong khi có vai trò chi phối trong VN30-Index (đứng thứ 4). MSN đóng cửa tăng 4,84% đã cộng cho VN30-Index tới 0,45% điểm tăng, nhưng VN-Index chỉ được khoảng 0,15%.

Đây cũng là nguyên nhân khiến VN30-Index đóng cửa chiều nay tăng tới 1,56% so với tham chiếu.

Thanh khoản phiên chiều nay không lớn, hai sàn chỉ giao dịch thêm 2.925,3 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với chiều phiên trước. Cả sáng lẫn chiều giảm thanh khoản nên cả phiên giá trị khớp lệnh giảm gần 13%. Tổng giá trị giao dịch cũng giảm khoảng 9%.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục giải ngân ròng lớn. Tổng giá trị mua vào đạt 1.252,6 tỷ đồng, bán ra 653,4 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là nhờ giao dịch thỏa thuận mua ròng 13,75 triệu cổ phiếu HDB trị giá hơn 506,7 tỷ đồng. Ngoài ra MSN cũng được thỏa thuận mua ròng 55,1 tỷ, DHG thỏa thuận 34,6 tỷ.

Trên sàn khớp lệnh khối ngoại xả khá mạnh và lại bán ròng. Cụ thể, tổng giá trị mua 549,6 tỷ đồng, bán ra 565,2 tỷ đồng. SSI bị bán ròng tới 80,3 tỷ đồng, STB -28,1 tỷ, VNM -22,4 tỷ, VRE -18,3 tỷ, VCB -12,8 tỷ, DHG -12,5 tỷ, VHC -10,3 tỷ.

Phía mua VIC 73 tỷ, CII 31,2 tỷ, HPG 25,1 tỷ, NKG 20,1 tỷ, KDC 16,1 tỷ.