Chứng khoán chiều 8/3: Hoan hô SAB, VNM!

Thị trường biến động mạnh chiều nay với một đợt kéo phục hồi khá mạnh nhưng cũng kết thúc bằng nhịp giảm sâu. Rất may là cuối phiên VN-Index không xấu hơn nhờ VNM và SAB được đẩy lên cao hơn.

Nhịp phục hồi xuất hiện ngay đầu phiên chiều, VN-Index từ đáy 984,48 điểm được kéo lên sát 990 điểm, tương đương biến động tăng gần 0,6%. Từ đỉnh này chỉ số lại cắm đầu rơi xuống 896 điểm, giảm 8 điểm so với tham chiếu. Đóng cửa chỉ số mất thêm 0,78 điểm nữa.

Đáng lẽ mức giảm ở chỉ số đã mạnh hơn vì nhiều mã lớn bị ép sâu hơn: VIC đóng cửa giảm thêm 400 đồng so với cuối đợt khớp lệnh liên tục, mất tổng cộng 0,92% so với tham chiếu. VHM đang tăng ở 92.200 đồng lao xuống 91.500 đồng, giảm 0,54% so với tham chiếu nhưng là mất tới 0,8% cho một lần khớp lệnh. VCB, TBC, GAS, BID, CTG... đều đóng cửa yếu hơn.

Tuy vậy, VN-Index mất thêm không nhiều điểm vì VNM cuối ngày được kéo từ 136.000 đồng lên 137.000 đồng và chỉ còn giảm 1,93% so với tham chiếu. Như vậy tính trong 1 lần khớp lệnh thì VNM tăng 0,74%, mức tăng khá cao. SAB đóng cửa cũng được kéo cao thêm 1.000 đồng, chốt tăng 1,62% so với tham chiếu.

SAB là cổ phiếu khá đặc biệt chiều nay vì biến động của VN-Index gần như có hình bóng của mã này. Nhịp phục hồi sớm của VN-Index là khi SAB vọt từ 242.500 đồng lên 244.000 đồng. Nhịp trượt sau đó của chỉ số là lúc SAB giảm từ 244.000 đồng xuống 241.500 đồng. Đóng cửa SAB vẫn còn kịp làm nhiệm vụ đỡ chỉ số.

SAB có lợi thế là thanh khoản rất nhỏ mà vốn hóa lại to nên giá rất dễ biến động. SAB riêng phiên chiều chỉ khớp 16,660 cổ phiếu tương đương hơn 4 tỷ đồng. Riêng đợt đóng cửa SAB khớp 1,22 tỷ đồng giá trị.

Chỉ số Vn30-Index đóng cửa giảm 0,82% so với tham chiếu, gần sát mức thấp nhất của ngày. Rổ này có 4 mã tăng/25 mã giảm. Ngoài SAB chỉ có EIB tăng 1,46%, CTD tăng 4,13%, NVL tăng 0,17%.

Ngược lại số giảm có VIC giảm 0,92%, VNM giảm 1,93%, VCB giảm 0,48%, TCB giảm 1,87%, GAS giảm 1,94%, CTG giảm 1,4%, BID giảm 2,58%, HPG giảm 0,44%, VRE giảm 0,86%, STB giảm 1,56%, VPB giảm 1,17%...

Toàn sàn HSX đóng cửa với 117 mã tăng/192 mã giảm, chỉ số chính giảm 0,88%. Midcap giảm 1,31%, Smallcap giảm 0,45%. Như vậy sự phục hồi chỉ xuất hiện với các cổ phiếu đơn lẻ. Các giao dịch mạnh mẽ ở sàn này là DRH, FIT, QCG, GTN, IJC...

Thanh khoản thị trường chiều nay cũng khá thấp, chỉ đạt 1.707 tỷ đồng, giảm 27% so với phiên sáng và giảm 9% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị khớp phiên này đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 14,3% so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 4.839 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá cân bằng hôm nay. Trên HSX giá trị bán đạt 518,3 tỷ đồng, mua vào 531,1 tỷ đồng. HNX được mua 9,9 tỷ nhưng bị bán 16,2 tỷ đồng.