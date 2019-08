Chứng khoán chiều 8/8: VIC bùng nổ, VN-Index chốt sát đỉnh

Mặc dù thanh khoản phiên chiều đã suy yếu đáng kể so với phiên sáng, nhưng thị trường vẫn chuyển biến tích cực. Đặc biệt đa số blu-chips tăng giá khỏe hơn giúp xu hướng đi lên trong phiên rất vững chắc.

VN-Index đóng cửa tại 975,24 điểm, trên tham chiếu 0,96%. Mức này chỉ thấp hơn đỉnh trong phiên khoảng 0,5 điểm. VN30 chốt tăng 0,87% và cũng chỉ thấp hơn đỉnh chưa tới 2 điểm.

Chiều nay rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá cao hơn phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. Độ rộng lúc đóng cửa của rổ này là 17 mã tăng/8 mã giảm.

Mặc dù chỉ số lẫn độ rộng rất khá, nhưng mức tăng thực tế cũng chỉ trông cậy vào một số cổ phiếu thật sự xuất sắc. VIC bùng nổ tăng tới 1,95% chỉ riêng buổi chiều, nâng mức tăng cả phiên lên 3,39%. Gần 13.384 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm của VIC đã đóng góp hơn 4 điểm vào VN-Index.

VHM, HPG và BVH cũng là ba trụ mạnh chiều nay. VHM tăng thêm 700 đồng so với phiên sáng, chốt tăng 1,81% so với tham chiếu. BVH tăng thêm 1.100 đồng, đóng cửa tăng 5,83%. HPG tăng thêm 550 đồng, chốt tăng 5,43%. Ba cổ phiếu này cũng gia tăng vốn hóa thêm hơn 11.421 tỷ đồng nữa tương đương 3,5 điểm nữa. Như vậy mức tăng hơn 9 điểm của VN-Index chủ yếu do "tứ trụ" này đem lại. Các mã khác chỉ đủ san cho nhau.

Đối với VN30, sức ảnh hưởng cũng chỉ đến từ HPG, VIC và VHM. 3 cổ phiếu này đem lại hơn 6 điểm cho VN30-Index trong khi chỉ số này tăng 7,54 điểm. VNM giảm 0,08%, VPB giảm 0,27%, PNJ giảm 2,08%, NVL giảm 1,17%, MWG giảm 0,88%. Còn lại SAB, BID, MSN tham chiếu.

Độ rộng của HSX lúc đóng cửa là 192 mã tăng/112 mã giảm, trong đó 118 mã tăng trên 1%, nhiều gấp đôi phiên sáng. Midcap cũng tăng 0,89% và Smallcap tăng 0,77%.

Như vậy thị trường tiến triển tích cực hơn hẳn so với phiên sáng và đà tăng lan tỏa tốt. Mức tăng chỉ số hơi chậm một phần vì sự phân hóa ở nhóm trụ, cộng với mức tăng không đều của VN30.

Điểm thiếu tích cực là thanh khoản có dấu hiệu suy yếu. Tổng giá trị khớp hai sàn phiên chiều đạt 1.912 tỷ đồng, tăng 4% so với phiên sáng nhưng là do ROS đột biến khớp 340,2 tỷ đồng chiều nay và cả phiên tới 411,5 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch của ROS thì cả thị trường còn lại giảm thanh khoản hơn 11% so với phiên sáng.

Giao dịch duy nhất vượt 100 tỷ đồng chiều nay ngoài ROS là HPG, với 136 tỷ đồng giá trị. HPG có phiên tăng vượt 5% đầu tiên của năm 2019 và giá quay trở lại mức đầu tháng 6/2019. Các mã thanh khoản lớn buổi sáng như FPT, PNJ, MWG, GMD chiều nay giảm thanh khoản đáng kể.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên thị trường cổ phiếu hai sàn khoảng 102 tỷ đồng hôm nay, chưa kể gần 21 tỷ đồng bán ròng chứng chỉ quỹ E1. Cụ thể, cổ phiếu HSX bị bán 1.705,7 tỷ đồng và mua 1.605,4 tỷ đồng. HNX bán 15,5 tỷ, mua 13,7 tỷ đồng.

Các giao dịch mua ròng tốt nhất là VRE, VIC, HPG, HDB, GEX, NTL. Phía bán ròng có KBC, SSI, POW, CII, DXG, PVT, VJC, HCM, ITA, VSC, GAS, MSN, NT2.