Chứng khoán chiều 9/4: Vượt đỉnh 1200

Đa số blue-chips chiều nay lại không tăng thêm so với phiên sáng, nhưng các mã có ảnh hưởng nhất lại mạnh lên đáng kể. Chừng đó là đủ cho VN-Index "trèo"qua 1200 điểm.



Thị trường không thật sự bùng nổ chiều nay, mà đà tăng chậm rãi đưa VN-Index lên cao. Hai nhịp sụt nhẹ vẫn chưa đủ để chỉ số mất ngưỡng quan trọng. VN-Index đóng cửa ở 1204,33 điểm, tăng 0,36% so với tham chiếu.

VN30-Index lúc đóng cửa có một nhịp rơi khá mạnh, là do một số cổ phiếu lớn bất ngờ yếu đi trước lực bán xuất hiện cuối phiên. Chỉ số này đóng cửa tăng 0,28%, yếu hơn khá nhiều đỉnh tăng 0,61% ngay trước khi đóng cửa.

VN30 chiều nay ghi nhận 16 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng và 11 mã tăng cao hơn. Biến động về số lượng này không có nhiều ảnh hưởng vì số tăng có những mã trụ rất lớn. Đó là MSN tăng thêm 3.700 đồng so với phiên sáng, đóng cửa tăng 0,19%. VNM tăng thêm 300 đồng, chốt chỉ còn giảm nhẹ 0,2%. VIC tăng thêm 600 đồng, đóng cửa tăng 1,89%. CTG tăng 1.400 đồng, chốt tăng 5,6%. BID tăng thêm 700 đồng, chốt tăng 0,91%.

Các cổ phiếu nói trên không hẳn là đều tăng so với tham chiếu, nhưng tất cả có cải thiện giá đáng kể so với phiên sáng. Nhờ đó các chỉ số mạnh lên rất nhiều. Chẳng hạn VNM hay MSN chỉ cần bớt giảm cũng đã là tháo đi gánh nặng. VIC và CTG trở thành hai cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất.

Những mã lớn gây thất vọng chiều nay là VJC giảm 1.500 đồng so với phiên sáng, coi như mất sạch đà tăng trước đó. SAB tụt 2000 đồng, đóng cửa giảm 0,97% so với tham chiếu. NVL rơi thêm 1.400 đồng, chốt giảm 4,44%. PLX giảm 900 đồng so với phiên sáng, BVH giảm 400 đồng, ROS đóng cửa giá sàn…

Hiện tượng phân hóa trái ngược trong nhóm cổ phiếu lớn đã khiến thị trường đi lên hơi chậm. Mặc dù vậy VN-Index vẫn là được điều kỳ vọng, là vượt qua mức tâm lý 1200 điểm. Độ rộng HSX cuối phiên hơi kém (131 mã tăng/166 mã giảm) và Midcap giảm 0,22%, Smallcap giảm 0,23%.

Thanh khoản phiên chiều khá mạnh, giao dịch khớp lệnh đạt 3.682,3 tỷ đồng, tăng trên 17% so với chiều phiên trước. Giá trị tăng cả sáng lẫn chiều, giúp cả phiên tăng gần 11%. Hôm nay cũng là ngày khớp lệnh trên 8000 tỷ đồng đầu tiên sau 11 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng lớn. Tính riêng hai sàn niêm yết, tổng giá trị mua đạt 1.436,9 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận. Tổng giá trị bán đạt 1.105,6 tỷ đồng.