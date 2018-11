Chứng khoán Mỹ chuyển “xanh” nhờ tuyên bố về thương mại

Thị trường chứng khoán Mỹ chuyển từ giảm sang tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói rằng cuộc gặp vào cuối tuần này giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một cơ hội để "sang trang mới" cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Theo hãng tin Reuters, ông Trump và ông Tập sẽ cùng nhau dùng bữa tối vào ngày thứ Bảy tại thượng đỉnh G20 ở thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Tuy nhiên, ông Kudlow cũng nói rằng Nhà Trắng đến nay còn thất vọng về phản hồi của Trung Quốc trong các vấn đề thương mại với Mỹ. Hôm thứ Hai, ông Trump dọa sẽ triển khai kế hoạch áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc không mang lại thỏa thuận nào.

"Biến động thị trường trong phiên này có liên quan đến các phát biểu của ông Kudlow", ông Tim Ghriskey, chiến lược gia trưởng của Inverness Counsel ở New York, phát biểu. "Tất cả các nhóm cổ phiếu đều trồi sụt không ổn định. Vấn đề thuế quan đang phủ bóng lên thị trường".

Giá cổ phiếu General Motors (GM) giảm 2,5% sau khi ông Trump cảnh báo sẽ xóa trợ cấp cho hãng xe này nếu hãng đóng cửa các nhà máy ở Mỹ và sa thải hàng nghìn công nhân như kế hoạch công bố hôm thứ Hai.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,44%, đạt 24.748,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,33%, đạt 2.682,2 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,01%, đạt 7.082,7 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính thuộc S&P, chỉ có 3 nhóm chốt phiên trong trạng thái giảm là công nghiệp, nguyên vật liệu cơ bản và năng lượng.

Cổ phiếu các hãng thép Mỹ giảm mạnh do tin giá thép Trung Quốc rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh - giảm 20% so với mức đỉnh của năm 2018. Giá cổ phiếu US Steel sụt 8,3%, cổ phiếu AK Steel mất 4,6%.

Trong số những cổ phiếu tăng giá, mức tăng mạnh nhất thuộc về cổ phiếu hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines. Cổ phiếu này tăng 15,3% sau khi hãng nâng dự báo doanh thu quý 4.

Theo dự kiến, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày thứ Tư, với những đánh giá được giới đầu tư Phố Wall chờ đợi về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 1,57 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ướng là 1,94 lần.

Có tổng cộng 6,79 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ phiên này, so với mức bình quân 7,9 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.