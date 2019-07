Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phát biểu của ông Trump về thương mại

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng "còn chặng đường dài phải đi" mới có thể đến được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Phát biểu trên của ông Trump, được đưa ra trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng với sự tham dự của giới truyền thông, làm dấy lên những hoài nghi về cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù đã được nối lại, các cuộc thảo luận Mỹ-Trung nhằm giải quyết xung đột thương mại vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt nào.

Trước phiên giảm này, chứng khoán Mỹ đã có chuỗi phiên lập kỷ lục liên tiếp nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất vào cuối tháng, cũng như kỳ vọng Mỹ-Trung sẽ đi đến được một giải pháp cho cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn một năm.

"Động lực cho sự tăng giá cổ phiếu nhờ đàm phán Mỹ-Trung và khả năng FED hạ lãi suất đang giảm dần. Một số nhà giao dịch cũng đang ‘xả hơi’ sau một thời gian thị trường tăng liên tục", nhà phân tích David Madden thuộc CMC Markets nhận xét trong một báo cáo được trang MarketWatch trích dẫn.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,1%, còn 27.335,6 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, còn 3.004 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,4%, còn 8.222,8 điểm.

FED vẫn đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về khả năng có một đợt hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 30-31/7 nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của chiến tranh thương mại đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ, duy trì chuỗi tăng trưởng dài kỷ lục 11 năm.

Phát biểu trong chuyến công tác Paris, Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 16/7 nói triển vọng kinh tế Mỹ chưa hề cải thiện từ sau cuộc họp tháng 6 của FED. Phát biểu này được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy FED sắp cắt giảm lãi suất.

Phiên này, Phố Wall còn đón nhận loạt báo cáo kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn, gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs, và Wells Fargo. Kết quả được đưa ra cho thấy một bức tranh tốt xấu đan xen về ngành ngân hàng, cũng như sức khỏe nền kinh tế Mỹ nói chung. Trước đó, Citigroup đã công bố kết quả kinh doanh vào hôm thứ Hai.

Cả bốn ngân hàng trên đều đạt doanh thu và lợi nhuận quý 2/2019 tốt hơn dự báo, nhưng điều khiến thị trường lo ngại là tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại, doanh thu yếu đi ở mảng giao dịch, và tỷ suất lợi nhuận giảm.

"Hoạt động suy yếu của ngành sản xuất, bất động sản, và đầu tư của các doanh nghiệp đều đang được phản ánh qua tình trạng kinh doanh của các ngân hàng", chuyên gia Stephen Biggar thuộc Argus Research nhận xét.

Cổ phiếu JPMorgan Chase đóng cửa với mưc tăng 1,8%; cổ phiếu Goldman Sachs tăng 1,9%; nhưng cổ phiếu Wells Fargo giảm 3%.

Cổ phiếu Domino’s Pizza giảm 8,7% sau khi chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh này công bố kết quả kinh doanh quý 2 kém khả quan hơn dự báo.

Trong khi đó, cổ phiếu công ty kinh doanh suất ăn Blue Apron tăng 35,6% sau khi công ty cho biết sẽ sử dụng sản phẩm "thịt thực vật" do Beyond Meat sản xuất. Cổ phiếu Beyond Meat tăng 3,6%.