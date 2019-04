Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì lợi nhuận ngân hàng gây thất vọng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi nhóm cổ phiếu tài chính đi xuống vì lợi nhuận quý 1 của một số ngân hàng lớn khiến giới đầu tư thất vọng.

Hãng tin Reuters cho biết, dù cả ba chỉ số cùng kết thúc phiên trong trạng thái "đỏ", S&P 500 chỉ còn thấp hơn 1% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.

Quý 1/2019 đã trở thành quý tăng điểm mạnh mẽ nhất của chứng khoán Mỹ trong gần 1 thập kỷ. Tuy nhiên, trong tháng 4, thị trường chuyển sang xu thế đi ngang, chờ bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh.

Cổ phiếu Goldman Sachs sụt 3,8% trong phiên đầu tuần sau khi ngân hàng này công bố doanh thu quý 1 thấp hơn dự báo của giới phân tích. Một ngân hàng khác là Citigroup báo lợi nhuận cao hơn dự kiến, nhưng doanh thu giảm khiến cổ phiếu Citi chốt phiên với mức giảm 0,1%.

"Các báo cáo lợi nhuận công bố vào tuần trước là rất tốt", ông Joseph Sroka, Giám đốc đầu tư thuộc NovaPoint, nhận xét. "Bởi vậy mà bất kỳ tin xấu nào về lợi nhuận trong tuần này, như những gì mà chúng ta chứng kiến với Goldman và Citigroup, đều có thể khiến thị trường mất đà tăng".

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 ở Phố Wall đang bước vào cao điểm. Giới phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý giảm lần đầu tien kể từ năm 2016.

"Tình hình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tuần này", ông Sroka nói. "Khi các công ty trong các lĩnh vực khác công bố lợi nhuận, chúng ta sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn về lợi nhuận doanh nghiệp và nền kinh tế".

Kết quả kinh doanh của Bank of America Co, Morgan Stanley, Netflix Inc, Johnson & Johnson, Textron Inc, Honeywell International Inc, Schlumberger NV và American Express Co sẽ là những báo cáo được chờ đợi nhiều nhất trong tuần này.

Ngoài ra, theo chiến lược gia Sam Stovall thuộc CFRA Research, giới phân tích sẽ tiếp tục dành sự chú ý cho các vấn đề địa chính trị như cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Giới thạo tin nói rằng các nhà đàm phán Mỹ đã giảm bớt yêu cầu đối với phía Trung Quốc về trợ cấp công nghiệp, nhằm đi đến một thỏa thuận thương mại song phương. Đây được xem là một "bước lùi" trong mục tiêu cốt lõi của Washington trong đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

"Theo đánh giá tổng thể thì đây là một động thái tích cực. Tổng thống Donald Trump muốn ký được một thỏa thuận để ông ấy có thể bước tiếp", ông Stovall nhận xét.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,1%, còn 26.384,77 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, còn 2.905,58 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,1%, còn 7.976,01 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 6 nhóm chốt phiên trong trạng thái giảm. Trong đó, cổ phiếu tài chính là nhóm giảm mạnh nhất, với mức giảm 0,6%, kết thúc chuỗi 3 phiên tăng trước đó.

Cổ phiếu Boeing giảm 1,1% sau khi ông Trump có một dòng trạng thái Twitter nói rằng hãng sản xuất máy bay này nên sửa chữa và "đặt lại thương hiệu" cho dòng máy bay 737 Max.

Cổ phiếu Lyft duy trì đà giảm từ tuần trước, chốt phiên với mức giảm 6,3%. So với mức giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) hồi cuối tháng 3, giá cổ phiếu ứng dụng gọi xe này hiện đang thấp hơn 22%.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,21 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,57 lần.

Có tổng cộng 5,75 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,91 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.