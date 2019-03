Chứng khoán Mỹ hồi phục sau 5 phiên giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đi lên của toàn thị trường, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, cú giảm của cổ phiếu Boeing sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia hạn chế mức tăng của chỉ số Dow Jones.

Cổ phiếu Boeing đóng cửa với mức giảm hơn 5%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 29/10, sau khi một số quốc gia và hãng hàng không tuyên bố đình bay loại máy bay 737 MAX 8 do hãng sản xuất. Quyết định này được các hãng và cơ quan chức năng đưa ra do lo ngại về độ an toàn của 737 MAX 8, bởi chỉ trong vòng hơn 5 tháng đã có hai máy bay thuộc loại này bị rơi.

Cùng với mức giá sụt mạnh, cổ phiếu Boeing còn chứng kiến khối lượng giao dịch phiên này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2013. Tuy nhiên, mức giá đóng cửa của cổ phiếu Boeing cao hơn nhiều so với mức đáy thiết lập trước đó trong phiên.

Hãng tin Reuters cho biết toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của chỉ số S&P 500 đều tăng, trong đó dẫn đầu là nhóm công nghệ với mức tăng 2,2%. Dù giảm vào đầu phiên, nhóm công nghiệp cuối cùng cũng đóng cửa trong trạng thái tăng, với mức tăng 0,9%.

"Sau những phiên giảm liên tiếp vào tuần trước, thị trường đã chớm rơi vào trạng thái bán quá nhiều", ông Michael James, trưởng bộ phận giao dịch cổ phiếu thuộc Wedbush Securities, nhận định. "Thị trường đã có sự hồi phục ấn tượng trong ngày hôm nay, bất chấp sự sụt giảm của cổ phiếu Boeing".

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,79%, đạt 25.650,88 điểm. S&P 500 tăng 1,47%, đạt 2.783,3 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,02%, đạt 7.558,06 điểm.

Tuần trước, S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất kể từ đợt giảm cuối năm ngoái, do báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ không khả quan như dự báo. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 11%.

Cổ phiếu Apple tăng 3,5% sau khi được Bank of America Merrill Lynch nâng đánh giá lên "mua". Ngoài ra, nhà đầu tư cũng hồ hởi trước tin Apple đã mời giới truyền thông tới dự một sự kiện vào ngày 25/3 tại trụ sở của hãng ở Cupertino, California. Giới thạo tin tiết lộ rằng trong tháng 4, Apple có thể trình làng một dịch vụ truyền hình.

Cổ phiếu hãng sản xuất con chip Nvidia tăng mạnh sau khi hãng này công bố chào mua công ty chip Mellanox của Israel với giá 6,8 tỷ USD.

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump nói với Quốc hội Mỹ rằng trong kế hoạch ngân sách 2020, ông sẽ cắt giảm ngân sách cho viện trợ nước ngoài và Bộ Ngoại giao, song song với tăng ngân sách cho quân đội và bức tường mà ông dự định xây để ngăn biên giới giữa Mỹ với Mexico. Tuyên bố này mở ra cuộc chiến về ngân sách giữa ông Trump và Đảng Dân chủ đối với tài khóa 2020.

Tuy nhiên, những dự định ngân sách của vị Tổng thống Cộng hòa đã giúp loạt cổ phiếu của các công ty quốc phòng như General Dynamics, United Technologies và Textron tăng.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3,69 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 3,31 lần.

Có khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch ở Mỹ trong phiên này, so với mức trung bình 7,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.