Chứng khoán Mỹ tạm nghỉ, vàng trong nước, thế giới cùng chững giá

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ nên giá vàng thế giới phiên đêm qua và sáng nay (3/9) ít biến động. Giá vàng trong nước sáng nay chững quanh ngưỡng 42,6 triệu đồng/lượng, giá USD tự do và ngân hàng cũng ổn định.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 42,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 42,27 triệu đồng/lượng và 42,57 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với trước nghỉ lễ Quốc khánh, giá vàng miếng hầu như không thay đổi.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cùng ổn định quanh ngưỡng 42,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu lúc hơn 9h có giá mua vào và bán ra tương ứng là 42,09 triệu đồng/lượng và 42,59 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng bán lẻ trong nước đang ngang bằng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.524,2 USD/oz, giảm 5,3 USD/oz so với chốt phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 42,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay tăng 8,9 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước, đạt 1.529,5 USD/oz.

Đêm qua, các sàn giao dịch ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Labor Day (Ngày Lao động), nên giá vàng không có biến động lớn.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang chờ những diễn biến tiếp theo của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Theo đúng kế hoạch, hôm 1/9, Mỹ chính thức thu thuế quan bổ sung 15% đối với lô đầu tiên trong kế hoạch áp thuế 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Như đã tuyên bố từ trước, Trung Quốc ngay lập tức trả đũa bằng cách áp thuế bổ sung 5-10% lên lô đầu tiên trong kế hoạch áp thuế 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trong đó có dầu thô.

Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tiếp tục các cuộc thảo luận để chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp dự kiến diễn ra trong tháng này ở Washington.

Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh, với chỉ số Dollar Index sáng nay đã lên gần mức 99,25 điểm, từ mức 98,8 điểm vào sáng qua. Đây là mức cao nhất của chỉ số này trong vòng hơn 2 năm qua.

Đồng bạc xanh tăng giá gây áp lực giảm giá lên vàng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro, bởi thương chiến Mỹ-Trung đang là nhân tố đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong nước, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng ổn định.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.135 đồng (mua vào) và 23.255 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với hôm thứ Sáu.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.175 đồng và 23.200 đồng, tuong ứng giá mua và bán, giảm 25 và 30 đồng so với thứ Sáu.