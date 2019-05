Chứng khoán Mỹ tăng liên tiếp 3 phiên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết và dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo khuyến khích nhà đầu tư mua vào. Dẫn đầu sự tăng điểm của các chỉ số trong phiên này là cổ phiếu công nghệ.

Theo tin từ Reuters, về cuối phiên cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng thu hẹp mức tăng trước đó, nên khép lại ngày giao dịch với mức tăng dưới 1%. Sau phiên này, chỉ số S&P 500 chỉ còn thấp hơn 2% so với mức kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào hôm 30/4.

Cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phủ bóng lên Phố Wall, nhưng kết quả kinh doanh quý 1 tốt hơn dự báo của nhiều công ty và các con số thống kê cho thấy sự vững vàng của kinh tế Mỹ đã giúp thị trường bớt lo.

Cổ phiếu Walmart tăng 1,4% sau khi hãng bán lẻ lớn nhất thế giới đưa ra kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm 2019 tốt hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Cổ phiếu Cisco Systems tăng 6,7%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2016, nhờ kết quả kinh doanh quý 1 khả quan hơn dự báo.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà mới khởi công ở nước này trong tháng 4 cao hơn dự báo. Lãi suất giảm xuống được xem là nhân tố đã hỗ trợ cho thị trường địa ốc Mỹ thời gian gần đây.

Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã giảm 16.000 người, một mức giảm lớn hơn dự báo.

"Nếu nhìn vào tổng thể nền kinh tế, có thể thấy kinh tế Mỹ đang ở trong một trạng thái vững chãi căn bản, và những số liệu này càng củng cố trạng thái đó", nhà quản lý quỹ Matthew Keator thuộc Keator Group nhận xét.

Nói về đàm phán thương mại Mỹ-Trung, ông Keator tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã đi qua. "Mọi chuyện đều phải xấu đi trước khi có thể tốt lên", nhà quản lý quỹ nói. "Với thuế quan đã áp, chính quyền Mỹ giờ đây có cái để rút lại".

Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ áp các biện pháp hạn chế mới lên hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei đang gây sức ép lên cuộc đàm phán giữa hai nước. Cổ phiếu của các nhà cung cấp Huawei tại Mỹ như Qorvo Inc, Skyworks Solutions Inc, Qualcomm Inc, Xilinx Inc và Micron Technology Inc đồng loạt đi xuống.

Philadelphia SE Semiconductor Index, thước đo giá cổ phiếu các công ty sản xuất con chip, giảm 1,7%.

Cổ phiếu Tesla giảm 1,6% sau khi cơ quan chức năng Mỹ công bố một báo cáo cho thấy tính năng lái tự động của xe điện Tesla có liên quan đến một vụ tai nạn đâm xe gây chết người ở Florida hồi tháng 3.

Cổ phiếu hai công ty ứng dụng gọi xe Uber và Lyft tăng phiên thứ ba liên tiếp, sau những cú giảm mạnh "hậu" IPO, với mức tăng tương ứng 4,1% và 2,9%.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,84%, đạt 25.862,68 điểm. S&P 500 tăng 0,89%, đạt 2.876,32 điểm. Nasdaq tăng 0,97%, đạt 7.898,05 điểm.

Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái tăng, với mức tăng phần trăm lớn nhất thuộc về nhóm nguyên vật liệu cơ bản, tài chính và tiêu dùng không thiết yếu.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 ở Phố Wall đang dần khép lại. Trong số 457 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo đến thời điểm này, có 75% đưa ra lợi nhuận tốt hơn dự báo, theo dữ liệu của Refinitiv. Giới phân tích giờ đây kỳ vọng lợi nhuận quý 1 tăng 1,4%, thay vì giảm 2% như đưa ra trong dự báo hồi đầu tháng 4.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 2,2 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là hơn 1,4 lần.

Có tổng cộng 6,56 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall trong phiên ngày thứ Năm, so với mức bình quân 6,89 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.