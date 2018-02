Chứng khoán sáng 1/2: Xả hàng mạnh, VN-Index mất gần 1%

Hậu quả xấu của phiên đánh úp bất ngờ cuối phiên hôm qua đã khiến nhà đầu tư lo ngại hơn. Cả phiên sáng nay thị trường chìm trong các đợt bán mới rất mạnh.



VN-Index co giật nhẹ đầu phiên nhưng chủ đạo vẫn là tụt giảm sâu. Những phút cuối phiên chỉ số tạo đáy tại 1090,25 điểm, giảm tới 1,81% so với tham chiếu. Những nỗ lực bắt đáy đang giúp chỉ số hồi lại gần mốc 1.100 điểm để mất trước đó. Mức giảm chốt phiên sáng thu hẹp lại còn -0,96%.

Thị trường bị bán ra toàn diện thể hiện trên độ rộng rất hẹp: 194 mã giảm/75 mã tăng. HSX lúc tạo đáy còn có 210 cổ phiếu giảm giá. Tuy VN-Index giảm chưa tới 1% nhưng sàn này đang có 142 cổ phiếu giảm trên 1%.

VN30-Index đang giảm 0,97% với 22 mã giảm/6 mã tăng. Các blue-chips lóe sáng rất lẻ loi là CTG tăng 1,47%, VNM tăng 0,1%, PLX tăng 0,56%, SSI tăng 2,35%, NVL tăng 0,25%, REE tăng 0,47%.

Ảnh hưởng của đa số blue-chips và sức nặng quá lớn từ nhóm trụ đã khiến các chỉ số mất rất nhiều điểm. Đó là ROS giảm 6,02%, VRE giảm 2,89%, BID giảm 2,05%, BHN giảm 3,83%, BVH giảm 2,32%, GAS giảm 1,28%, MSN giảm 1,19%, MBB giảm 1,88%, STB giảm 1,54%, HPG giảm 1,28%, VJC giảm 1,09%...

Rổ VN30 sáng nay ghi nhận 16 cổ phiếu giảm trên 1%. Ba nhóm cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất là ngân hàng, dầu khí, sắt thép. Trong đó ngân hàng hiện chỉ duy nhất VCB giảm nhẹ 0,15% còn lại đều rơi cực mạnh: VPB giảm 1,5%, HDB giảm 1,07%, SHB giảm 3,85%, ACB giảm 0,96%.

Dầu khí có PVS bên sàn HNX giảm tới 7,25%. Đáng kể là hôm qua PVS vừa có một phiên giảm 9.8%.

Các chỉ số bên HNX đang rơi rất mạnh do mất trụ và độ rộng quá hẹp: HNX-Index giảm 1,69% với 121 mã giảm/47 mã tăng, trong đó 102 mã giảm trên 1%. HNX30 giảm 2,36% với 24 mã giảm/2 mã tăng.

Độ rộng của cả hai sàn đều xác nhận thị trường đang bị bán ra rất mạnh trên diện rộng. Các blue-chips điều chỉnh mạnh nhất ở những cổ phiếu tăng rất nóng thời gian qua, nhưng cũng kéo theo số lớn các mã khác giảm theo.

Thanh khoản phiên sáng giảm gần 16% so với sáng hôm qua có bao gồm cả yếu tố giảm giá cổ phiếu. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 4.813,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch chủ đạo ở HSX lại giảm rất mạnh. Sàn này khớp lệnh giảm tới 23% so với sáng hôm qua. Sàn HNX tăng giao dịch gần 21% nhờ 3 cổ phiếu là SHB, PVS và ACB. Ba mã này chiếm tới 80% tổng giá trị khớp của sàn HNX, đồng thời tăng giao dịch 50% so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Đáng tiếc là cả 3 mã này tăng thanh khoản đều do bị xả quá nhiều và giá tụt rất sâu.

Khối ngoại sáng nay vẫn mua vào ròng, là lực hỗ trợ thị trường đáng kể. Sàn HSX được giải ngân 851,5 tỷ đồng, bán ra 685 tỷ đồng. HNX được mua 15,6 tỷ đồng nhưng bán ra 36,6 tỷ đồng.

Khối này mua nhiều nhưng chủ đạo là thỏa thuận lớn tại MBB trị giá tới 186,8 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ trị giá 35,7 tỷ đồng. VNM cũng được thỏa thuận tới trên 148 tỷ đồng.

Các giao dịch khớp lệnh mua ròng nhiều còn lại là VIC, STB, VRE, HSG, HCM. Phía bán có KBC, SBT, VND, DXG, NT2.