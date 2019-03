Chứng khoán sáng 1/3: Thị trường phục hồi, thanh khoản tụt giảm

VN-Index đã giành lại được hơn 8 điểm trong phiên sáng nay sau khi mất hơn 24 điểm ngày hôm qua. Hầu hết các blue-chips đều quay đầu phục hồi nhưng mức độ còn xa mới cân bằng lại được.

Chỉ số chốt phiên sáng ở 974,15 điểm, tăng 0,9% và ghi nhận 189 mã tăng/82 mã giảm, trong đó 110 mã tăng từ 1% trở lên. Như vậy mức phục hồi cũng tương đối mạnh.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi của nhóm blue-chips lại hơi đuối nên không thể kéo các chỉ số đảo chiều khá hơn được. VN30-Index mới tăng 0,65% so với tham chiếu trong khi hôm qua vừa rơi 2,75%. Chỉ cần nhìn qua các cổ phiếu lớn nhất thị trường cũng đủ thấy đà tăng vẫn chưa bù đắp được bao nhiêu mức giảm phiên trước.

VHM là cổ phiếu mạnh nhất sáng nay với mức tăng 2,29%, hôm qua giảm 5,61%. Thứ hai là VCB, tăng 1,82%, hôm qua giảm 2,26%. Thứ ba là VIC, tăng 1,05%, hôm qua giảm 2,9%.

Các trụ rất yếu phải kể tới VNM chỉ tăng được 0,64%, BID tăng 0,31%, TCB không thể tăng do bị ép chặt tại tham chiếu. MSN cũng đang tham chiếu nhưng có nguy cơ giảm bất kỳ lúc nào. VJC, VPB, CTG đang giảm. Các cổ phiếu này hôm qua vừa giảm rất mạnh và hôm nay phục hồi rất hạn chế.

Sau phiên lao dốc mạnh do chịu tác động tâm lý hôm qua, thị trường có cơ hội lớn để phục hồi vì nhà đầu tư bình tĩnh lại. Do đó độ rộng mở rộng phiên này cũng là điều hết sức bình thường. Các cổ phiếu lớn nỗ lực tăng để bù lại điểm số đã mất. VN-Index tăng 8,68 điểm cũng chủ yếu là do VHM, VIC, VCB, SAB, GAS, VNM, VRE, HPG tăng giá.

Sàn Hà Nội cũng phục hồi khá mạnh với HNX-Index tăng 0,6% và 79 mã tăng/56 mã giảm. HNX30 tăng 0,91% với 18 mã tăng/7 mã giảm. Gần như tất cả các cổ phiếu quan trọng nhất của HNX đều tăng: VGC tăng 1,45%, PVS tăng 1,96%, SHB tăng 2,7%, ACB tăng 0,34%, VCG tăng 1,45%, PVI tăng 3,85%...

Thanh khoản sáng nay sụt giảm đáng kể và là diễn biến thường thấy trong bối cảnh thị trường như vậy. Sau một phiên lao dốc đột ngột mạnh và thanh khoản đột biến, ngày hôm sau thị trường thường tăng trở lại với thanh khoản thấp hơn. Lý do một phần là nhà đầu tư đã tranh bán tháo ngày hôm qua chưa quay lại, nhà đầu tư chưa mua lo ngại thị trường còn giảm thêm. Việc giá cổ phiếu phục hồi nhẹ cũng xuất phát từ lực cầu không đủ mạnh.

Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.827,4 tỷ đồng, giảm 13% so với sáng hôm qua, trong đó thanh khoản tại rổ VN30 giảm tới 22%, chỉ đạt 792,1 tỷ đồng. Thanh khoản chung được duy trì từ một số cổ phiếu trung bình như GTN, PLX, BWE. Cả thị trường không có cổ phiếu nào hợp tới được 90 tỷ đồng giá trị.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra ròng. Trên HSX khối này xả 233,5 tỷ đồng và chỉ mua 188,8 tỷ đồng. VN30 bị bán 148,7 tỷ đồng, mua 97,5 tỷ đồng. HNX bán 9 tỷ, mua 9,5 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào được mua ròng nổi bật trong sáng nay. SSI, POW, HPG, VCB là những mã khá hơn cả dù quy mô cũng không nhiều. Phía bán ròng giá trị lớn tập trung tại VNM, VJC, VIC, BID.