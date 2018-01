Chứng khoán sáng 11/1: Trụ phân hóa, thị trường hồi nhẹ

VN-Index đã xanh được một chút trong phiên sáng nay và đà phục hồi chưa có động lực rõ ràng do các cổ phiếu lớn tiếp tục giằng co.



Đà bán mạnh hôm qua tiếp tục gây ảnh hưởng tâm lý lên phiên giao dịch hôm nay. Đầu phiên, VN-Index còn rơi tiếp xuống 1031,13 điểm, giảm 0,67%. Tuy nhiên, sau đó một số blue-chips đã cân bằng và phục hồi trở lại, đẩy chỉ số lên dần. Chốt phiên sáng, VN-Index tăng nhẹ 0,16%. Như vậy, thực tế trong phiên chỉ số đã phục hồi được 0,83% so với điểm đáy.

Nguyên nhân khiến chỉ số không tăng mạnh một cách rõ ràng là do áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn còn đủ lớn để tạo sự phân hóa tăng giảm ở nhiều cổ phiếu. Đặc biệt các blue-chip giằng co nhau rất rõ nên điểm số hao hụt. VN30-Index vẫn đang giảm 0,25% so với tham chiếu và chỉ phục hồi khoảng 0,55% so với đáy đầu phiên.

Rổ Vn30 chỉ có 8 mã tăng/21 mã giảm và trong số giảm có mặt những mã rất lớn như VNM giảm 0,76%, GAS giảm 0,29%, VCB giảm 0,17%, CTG giảm 1,18%, BID giảm 0,55%, MSN giảm 0,57%...

Đà giảm ở các mã nói trên cũng không phải là quá lớn, nhưng vốn hóa là rào cản đầu tiên. Điểm số dựa trên biến động vốn hóa nên các mã càng lớn càng có sức nặng. Trong khi đó số tăng giá không đủ áp đảo và vốn hóa cũng nhỏ hơn.

Sàn HSX ghi nhận 128 mã tăng/146 mã giảm và các mã mạnh nhất lại tương đối nhỏ. VRE tăng 3,41% cũng chỉ tương đương VNM giảm chưa tới 0,8%. VJC tăng 3,41%, HDB tăng 4,09%, PLX tăng 1,41% lại chỉ tác động được đến VN-Index.

Sàn HNX có chỉ số HNX30 đang tăng 0,45% nhờ 12 mã tăng/12 mã giảm nhưng SHB tăng tới 4,08% trong ngày phát sinh quyền. Cổ phiếu này gánh hầu hết điểm số kể cả khi ACB giảm 0,75%, PVS giảm 1,39%. Vai trò của SHB trong HNX-Index không quá lớn nên chỉ số này vẫn giảm 0,15% với 74 mã tăng/74 mã giảm.

Với độ rộng nghiêng về phía giảm, phiên sáng nay thị trường tiếp tục chịu áp lực nhất định từ phía bán. Tuy nhiên nếu nhìn theo diễn biến thì đà giảm đã dừng lại và thị trường đang trong quá trình phục hồi. Cổ phiếu giảm giá nhiều chủ yếu do trong nhịp thu hẹp mức giảm mà chưa lấy lại được tham chiếu hay tăng.

Diễn biến thị trường khá chậm, đặc biệt là sau 10h30. Các chỉ số hầu như đi ngang do không có cổ phiếu nào đột biến tăng hay giảm để dẫn hướng.

Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm khoảng 11% so với sáng hôm qua, đạt 4.733,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Nguyên nhân chủ yếu là STB giảm khoảng 41% giao dịch so với sáng hôm qua. Tuy thế mã này lại tăng giá 3,53% so với tham chiếu. STB có thể xem là điển hình của việc đảo chiều thành công vì đầu phiên còn giảm tới 2,56%.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tranh thủ mua vào khi thị trường điều chỉnh kỹ thuật. HSX sáng nay được giải ngân 643,3 tỷ đồng, bán ra 433 tỷ đồng. HNX mua 6,5 tỷ, bán 12 tỷ đồng.

Các blue-chip vẫn là đối tượng được mua ròng lớn nhất như HDB, VIC, VCB, VRE, GAS, PLX, STB, DXG, SBT. Phía bán chỉ có SSI, VJC và HPG là ba cổ phiếu khá quan trọng bị xả ròng, còn lại là ITA, HAG, FMC, HNG…