Chứng khoán sáng 19/1: VN-Index bay nhờ "đôi cánh" VJC, VRE

Mặc dù thị trường đang thụt lùi lại một chút nhưng VN-Index vẫn mạnh nhất trong tất cả các chỉ số sáng nay khi tăng 1,11%.



Độ rộng của HSX không thực sự tích cực và chỉ số VN30-Index chỉ tăng 0,64%. Đã có các cổ phiếu lớn ngoài rổ VN30 tăng mạnh hơn các blue-chip của rổ này.

Cụ thể, hai cổ phiếu chi phối lớn tới VN-Index là VJC và VRE.

VJC có phiên tăng trần đầu tiên trong 10 tháng gần đây. Giá đã lên tới 175.300 đồng và còn dư bán trần một ít. VJC cũng đạt thanh khoản tới 1,48 triệu cổ phiếu, tương đương 253,4 tỷ đồng gấp 2,1 lần mức giao dịch sáng hôm qua. VJC sẽ được thêm vào rổ VN30 từ đầu tuần tới nên chỉ số này có thể sẽ bám sát hơn VN-Index.

VRE tăng mạnh 5,57% lên 60.700 đồng là đỉnh cao nhất kể từ khi niêm yết. Cổ phiếu này có vốn hóa lớn gấp rưỡi VJC nên sức kéo đối với VN-Index mạnh hơn. VRE đã trở thành cổ phiếu thứ 6 có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng ở sàn HSX.

Nhóm trụ truyền thống đóng góp một vài cổ phiếu tăng khá là VNM tăng 1,26%, VIC tăng 0,59%, VCB tăng 2,22%, HPG tăng 4,11%. Tuy nhiên MSN lại giảm 2,07%, BID giảm 1,48%, CTG giảm 0,98%, GAS giảm 0,3%, MWG giảm 0,93%, SAB giảm 0,85%.

Rổ VN30 chốt phiên sáng với 17 cổ phiếu tăng/8 cổ phiếu giảm, vẫn là nhóm giữ nhịp cho các chỉ số. Tuy nhiên để giúp VN-Index tăng mạnh như vậy vẫn chỉ là một vài mã lớn cá biệt. Sàn HSX chỉ có 139 mã tăng/135 mã giảm, phân hóa khá nhiều thay vì tăng đồng loạt như ngày hôm qua.

Sàn HNX giao dịch yếu và các trụ cũng không đặc biệt. ACB tăng nhẹ 0,51%, SHB tăng 0,9%. Có VCG tăng 3,86% ảnh hưởng khá mạnh nhưng độ rộng của sàn cũng kém: 77 mã tăng/91 mã giảm và HNX-Index tăng nhẹ 0,35%. HNX30 tăng 0,37% với 14 mã tăng/11 mã giảm.

Diễn biến mạnh mẽ cuối phiên hôm qua đã không thật sự thúc đẩy được nhiều thêm. VN-Index tăng mạnh trên 1% chủ yếu nhờ trụ, còn cổ phiếu phân hóa quá rõ. HSX chỉ có 90 cổ phiếu đang tăng được trên 1%.

Thanh khoản thị trường tăng thêm gần 10% so với sáng hôm qua, đạt 5.043,8 tỷ đồng do ROS giao dịch lớn. Cổ phiếu này khớp nhiều nhất thị trường với gần 402 tỷ đồng, gấp 2,5 lần sáng hôm qua. Do vậy phần còn lại của thị trường ngoài ROS chỉ tăng chưa tới 5% về giá trị khớp lệnh.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay lại mua ròng thỏa thuận tới 18,6 triệu chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 trị giá 322,7 tỷ đồng.

Gần đây các giao dịch với chứng chỉ quỹ này khiến tổng giá trị mua của khối ngoại trên thị trường tăng lên rất cao, trong khi cổ phiếu chỉ được mua vừa phải. Sáng nay mức giải ngân tổng thể ở HSX đạt 932,7 tỷ đồng, bán ra 373,7 tỷ đồng. Sàn HNX mua 8,2 tỷ, bán 7,6 tỷ.

Ngoài chứng chỉ quỹ, khối ngoại mua lớn ở DXG, HDB, SSI, VRE, STB, HPG, VIC, VJC, MSN, BID. Phía bán có SJD, HSG, PAN, PVD và VNM.