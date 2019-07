Chứng khoán sáng 2/7: Điều chỉnh nhẹ, VN-Index vẫn trên 960

Thị trường nguội đi đáng kể trong sáng nay khi cổ phiếu đồng loạt quay đầu giảm trên diện rộng. Blue-chips giảm không sâu nhưng cũng đủ áp đảo. VN-Index đang chốt ở 962,32 điểm.

Chỉ số chính của sàn HSX giảm 0,34% so với tham chiếu và có 102 mã tăng/170 mã giảm, trong đó chưa tới 70 mã giảm trên 1%. Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu điều chỉnh không lớn. VN30-Index giảm 0,35% với 9 mã tăng/19 mã giảm với 4 mã giảm trên 1%.

Các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips giảm quá 1% thực ra cũng không phải là vốn hóa lớn: DPM giảm 1,58%, EIB giảm 1,6%, HDB giảm 1,86%, HPG giảm 1,74%.

Ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ số là 3 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường: VIC giảm 0,6%, VHM giảm 0,62%, VCB giảm 0,56%. Mức giảm ở các cổ phiếu này nhẹ nhưng do quy mô lớn nên sụt giảm vốn hóa đều trên 1.000 tỷ đồng.

Nhóm tăng giá sáng nay không có mã nào lớn đáng kể. VRE tăng 1,02%, VJC tăng 0,55%, MWG tăng 0,84%. Thị trường cũng không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt, từ ngân hàng tới dầu khí đều giảm. Tuy nhiên mức điều chỉnh chỉ mang tính dao động ngược yếu sau phiên bùng nổ hôm qua.

Sàn HNX cũng dao động nhẹ theo hướng giảm do tác động từ dầu khí và ngân hàng: ACB giảm 1,03%, NVB giảm 1,23%, PVS giảm 1,28%. HNX-Index giảm 0,6% với 37 mã tăng/66 mã giảm. HNX30 giảm 0,55% với 4 mã tăng/18 mã giảm.

Độ rộng tổng thể cả hai sàn đều xác nhận sáng nay là một phiên điều chỉnh thực chất chứ không chỉ do ép trụ xuống. Cổ phiếu giảm giá trên diện rộng và không xuất hiện hiệu ứng nhóm ngành nào rõ ràng. Sau phiên hưng phấn quá đà hôm qua, có vẻ như nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại và giao dịch thận trọng hơn. Thực tế cả thế giới cũng đều chững lại như vậy. Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng thận trọng. Thị trường châu Á sáng nay cũng lình xình không rõ ràng.

Thanh khoản sáng nay cũng giảm nhẹ hơn 4% so với sáng hôm qua, đạt 1.419,1 tỷ đồng, do sàn HSX giảm. HNX tăng thanh khoản 26%, đạt 164,1 tỷ đồng với 69% tập trung vào 4 cổ phiếu là NDN, PVS, TNG và SHB. HSX giảm thanh khoản hơn 6%, đạt 1.255 tỷ đồng. VN30 giảm tới 14%, kể cả khi loại trừ yếu tố giảm thanh khoản của ROS thì giao dịch vẫn giảm 13% so với sáng hôm qua.

Dòng tiền vào thị trường thận trọng hơn khiến nhóm blue-chips thiếu lực đỡ ở giá. Đà điều chỉnh rõ hơn hơn ở nửa sau của phiên sáng. Ban đầu VN-Index vẫn còn tăng nhẹ 0,12%, VN30-Index tăng 0,09%. Nhóm blue-chips đầu phiên có tới 21 mã tăng/3 mã giảm. Lực cầu không tốt khiến cổ phiếu giảm ngày một nhiều ở nhóm này và đến hết phiên sáng đã có tới 19 mã giảm giá.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng sáng nay nhưng không đáng kể. Trên HSX tổng giá mua đạt 283,4 tỷ đồng, bán ra 250,8 tỷ đồng. Vn30 được mua 235,6 tỷ đồng, bán ra 184,7 tỷ đồng. HNX mua 4,1 tỷ, bán 25,2 tỷ đồng. Chỉ có một vài bulue-chips được mua ròng nổi bật là PLX, MSN, VRE, ngoài ra là HAG, KBC, PVD.

Phía bán ròng đáng chú ý nhất là HPG. Khối ngoại xả hơn 1 triệu HPG chiếm 47% thanh khoản và cổ phiếu này rớt giá 1,74%. Mức giảm mạnh liền hai phiên đầu tuần này đã đẩy HPG quay trở lại đáy cũ. HQC cũng bị bán ròng gần 1,4 triệu cổ nhưng quy mô thực tế không lớn vì thị giá quá nhỏ. FLC, HDB, STB, PVT cũng bị bán ròng khá nhiều.